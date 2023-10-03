По лучшему из сценариев, война завершится не раньше 2024 года — Грабский

Продолжительность российско-украинской войны не ограничиться 2025 годом, а продолжаться даже дольше.

С такой оценкой в эфире национального телемарафона Единые новости выступил полковник ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

Он напомнил, что и ранее указывал на продолжительность этой войны за пределами 2024 года.

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— Эта война в лучшем варианте может закончиться не раньше конца 2024-го года. На сегодня очень трудно делать прогнозы, потому что от того, как развивается ситуация на Юге, будет зависеть ход войны, — отметил Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что существует три основных сценария, по которым может развиваться российско-украинская война: самый оптимистичный, сдержанный и худший варианты.

Согласно наиболее оптимистическому варианту, украинские защитники выходят к побережью Азовского моря и перерезают сухопутный коридор РФ между материковой Россией и Крымом, чем осуществляется блокирование армии РФ.

— Затем во время осенне-зимних и начала весенних месяцев истребляем группировку и разваливаем российский фланг, — говорит эксперт.

Более сдержанный прогноз предполагает, что Силы безопасности и обороны перерезают основные коммуникации России на южном направлении и создают предпосылки для дальнейшего наступления.

— Но эти предпосылки уже требуют проведения дополнительной операции, что переводит войну уже на 2025 год, — говорит он.

Вместе с тем, худшим вариантом является то, что положение украинских войск остается именно в тех позициях, в которых она находится сейчас. Тогда, говорит эксперт, война не ограничится 2025 годом.

— Объективно все зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие недели на линии фронта, в частности на южном направлении, — резюмировал Грабский.

В начале года Факты ICTV вместе с экспертами анализировали ситуацию фронте, собрав прогнозы о ходе войны в 2023 году.

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