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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили 15 вражеских танков и 40 артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины накануне ликвидировали 111 единиц вражеского вооружения.

Потери РФ на 3 октября 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 279 440 (+360) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 4 732 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 9 008 (+8) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 6 565 (+40) ед,
  • РСЗО / MLRS – 801 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 540 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 5 080 (+20),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 529 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 932 (+23) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 943 (+5).

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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