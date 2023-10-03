Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили 15 вражеских танков и 40 артсистем – Генштаб
Силы обороны Украины накануне ликвидировали 111 единиц вражеского вооружения.
Потери РФ на 3 октября 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 279 440 (+360) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 4 732 (+15) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 9 008 (+8) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 6 565 (+40) ед,
- РСЗО / MLRS – 801 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 540 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 5 080 (+20),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 529 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 932 (+23) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 943 (+5).
Сейчас смотрят
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная
Мэра Сум разоблачили на взятке | В Киеве разрушают памятник архитектуры | Новости Факты ICTV за 02.10.2023