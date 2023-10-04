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Боевые возможности РФ на Ореховском направлении ухудшились — ISW

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Боевые возможности российских подразделений, которые пытаются противостоять украинскому наступлению на Ореховском направлении, значительно ухудшились. Оккупантам все труднее проводить контратаки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с российским военным руководством отметил странную группу российских вооруженных формирований, действующих в западном направлении Запорожской области.

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Выбор Шойгу может свидетельствовать о том, что он стремится отметить российских командиров, которые продолжают выполнять приказы военного руководства о непрерывных контратаках.

Так, во время совещания 3 октября глава Минобороны РФ приписывает успешные оборонительные операции вокруг Работино и Вербового подразделениям 70 гвардейского мотострелкового полка (42 мотострелковая дивизия, 58 общевойсковая армия, Южный военный округ), 56 воздушно-десантной бригады, 56 воздушной армии (Южного военного округа), 56 десантно-штурмового полка (7 дивизии ВДВ), 810 бригады морской пехоты (Черноморского флота) и 291 гвардейской артиллерийской бригады (58 армии ЮВО).

Аналитики указывают, что Шойгу не выделил другие формирования, которым обычно приписывают удержание линии Работино-Вербовое, такие как 108 полк (7 дивизия ВДВ) или 247 полк (7 дивизия ВДВ).

— Министерство обороны России регулярно намеренно преуменьшает или увеличивает достижения определенных командиров, чтобы достичь политических целей Шойгу или российского военного командования, — говорится в отчете.

Некоторые российские провоенные блогеры недавно сообщали, что командиры РФ все чаще стоят перед выбором: либо “тратить” свои войска в контратаках для удержания тактических позиций, либо противостоять командованию, отступая на заранее подготовленные позиции, тем самым рискуя своей карьерой.

Некоторые из выделенных Шойгу формирований постоянно контратакуют на линии Работино-Вербовое, что наносит им ущерб.

26 сентября в Институте зафиксировали, что подразделения 70-го гвардейского мотострелкового полка и другие формирования 58 АК (вероятно, включая 291 гвардейскую артиллерийскую бригаду) продолжали контратаковать вблизи Новопрокоповки, несмотря на их вероятное деградированное состояние.

— По оценкам ISW, привлечение 70 гвардейского мотострелкового полка к этим контратакам свидетельствует о том, что боевые возможности активных элементов 7 дивизии ВДВ значительно ухудшились, и что эти элементы ВДВ больше не могут проводить все контратаки вдоль украинского прорыва на Ореховском направлении, — добавляют специалисты.

Ранее в Минобороны РФ пожаловались на атаку десантников в Крыму.

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Источник: ISW
Война в Украине, Запорожская область, Сергій Шойгу
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