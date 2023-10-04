Карта АТБ: в каких банках можно ее получить, и какие скидки и преимущества она дает
Сеть АТБ, чтобы приблизиться к своим клиентам, начала амбициозный кобренд-проект в сотрудничестве с пятью ведущими украинскими банками.
Карта АТБ — это полноценный банковский инструмент, предоставляющий дополнительные 5% скидки на более 500 акционных товаров в магазинах АТБ.
В каких банках можно открыть карту АТБ. читайте в материале Фактов ICTV.
Карта АТБ от Райфа
Райффайзен Банк первым начал сотрудничество с компанией АТБ-Маркет и выпустил кобренд-карту АТБ. Причем клиент может открыть как виртуальную, так и обычную пластиковую карту.
Карта АТБ от Райфа выпускается в тарифе Райфкартка и, кроме возможности покупки товаров со скидкой в сети АТБ-Маркет, имеет множество других преимуществ.
Карту можно пополнить без комиссии как переводом из другого банка, так и наличными через банковский терминал или терминалы самообслуживания City24 и EasyPay.
Снятие наличных с карты — без комиссии в банкоматах и кассах отделений Райффайзен Банк.
Оплата коммунальных услуг в мобильном приложении Raiffeisen Online — без комиссии.
Плата за пользование картой — отсутствует.
Карта АТБ от А-Банка
А-Банк выпускает карту АТБ как дополнительную к кредитной карте Зеленая и имеет общий кредитный лимит.
Используя ее для оплаты покупок, можно получить не только скидку в сети магазинов АТБ, но и кэшбек на покупки. Для этого необходимо выбрать категорию Продукты, которая практически всегда присутствует в линейке категорий кэшбэка для карт А-Банка.
Пополнить карту наличными можно через кассу или терминалы самообслуживания и безналичным путем — без комиссии. А вот снять наличные можно будет только с комиссией 0,9%.
Зато можно перевести с карты на другой банк через приложение ABank24 20 тыс. грн. в месяц по реквизитам (IBAN) и еще 100 тыс. грн. перебросить с карты на карту другого банка без лишних затрат.
Однако карта выпускается только в цифровом варианте. Поэтому тем клиентам, которые не привыкли использовать смартфон с установленными приложениями Google Pay или Apple Pay, она не будет полезной.
Карта АТБ от Укргазбанка
Цифровая карта АТБ от Укргазбанка открывается в мобильном приложении ЭкоБанк.
Укргазбанк стал третьим банком, который предложил карту АТБ, поэтому, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов, запустил сразу две акции.
- Сделай первую оплату картой АТБ — и получи пополнение телефона на 100 гривен
- Сделай любое количество оплат картой АТБ на общую сумму от 1 тыс. грн. — и участвуй в розыгрыше электронных сертификатов АТБ номиналом 500 грн.
Безналичное пополнение карты АТБ от Укргазбанка будет без комиссии, но за пополнение наличными банк берет 0,5% +5 гривен. 0,5% (минимум 1 грн) придется заплатить банку и при снятии наличных в кассе или банкомате.
Карта АТБ от Ощадбанка
Как и в случае с Укргазбанком, карта АТБ от Ощадбанка выпускается исключительно в цифровом виде. Она открывается в тарифе Моя карта.
С помощью карты АТБ от Ощадбанка можно накапливать баллы, которыми потом можно будет рассчитаться в банковской программе лояльности ZVISNO, BONUS (20 потраченных с этой карты грн. превращаются в один бонус, который можно обменять на пополнение мобильного телефона, сертификаты в магазины любимых брендов, скидки на путешествия и т.д.).
На остаток средств, хранящихся на текущем счете с возможностью постоянного доступа Мобильные сбережения, банк начисляет 5% годовых.
Пополнение карты наличными через более 30 тыс. терминалов в магазинах АТБ по всей Украине — без комиссии.
Снятие наличных до 20 тыс. грн. в месяц — без комиссии.
Перевод с карты на карту до 20 тыс. грн. в месяц — без комиссии.
Карта АТБ от Моно-банка
Получить карту mono x АТБ можно двумя способами:
- виртуальную в приложении mono, добавив ее в Apple Pay или Google Pay.
- пластиковую в отделениях за 50 грн, которые немедленно возвращаются на активированную карту.
С помощью этих карт можно получить скидки от 5% до 45% немедленно при оплате.
Акция охватывает более 700 товаров. Товары с красными ценниками отмечены скидкой.
Особенности карты:
- Удобный банкинг благодаря современному мобильному приложению.
- Бесплатные переводы и пополнение карты.
- Бесплатное пополнение мобильного, интернета и коммунальных услуг.
- Кредитный лимит до 100 000 гривен, устанавливается по вашему желанию.
- Льготный период до 62 дней.
- Процентная ставка 3,1% в месяц.
- Снятие наличных денег: 0,9% собственные средства, 4% кредитные средства.
- Кэшбэк до 20%.
Какие документы нужны для оформления карты АТБ от банков-партнеров?
В отделении банка
Для открытия платежной карты необходимо иметь паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет и справку о присвоении идентификационного кода.
На сайте банка
Необходимые документы для оформления карты на сайте — приложение Дія с ID-картой или заграничным биометрическим паспортом.
Источник: АТБ-маркет
Фото: АТБ-Маркет
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