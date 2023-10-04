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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Карта АТБ: в каких банках можно ее получить, и какие скидки и преимущества она дает

Карта АТБ: в каких банках можно ее получить, и какие скидки и преимущества она дает

Сеть АТБ, чтобы приблизиться к своим клиентам, начала амбициозный кобренд-проект в сотрудничестве с пятью ведущими украинскими банками.

Карта АТБ — это полноценный банковский инструмент, предоставляющий дополнительные 5% скидки на более 500 акционных товаров в магазинах АТБ.

В каких банках можно открыть карту АТБ. читайте в материале Фактов ICTV.

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Карта АТБ от Райфа

Райффайзен Банк первым начал сотрудничество с компанией АТБ-Маркет и выпустил кобренд-карту АТБ. Причем клиент может открыть как виртуальную, так и обычную пластиковую карту.

Карта АТБ от Райфа выпускается в тарифе Райфкартка и, кроме возможности покупки товаров со скидкой в сети АТБ-Маркет, имеет множество других преимуществ.

Карту можно пополнить без комиссии как переводом из другого банка, так и наличными через банковский терминал или терминалы самообслуживания City24 и EasyPay.

Снятие наличных с карты — без комиссии в банкоматах и кассах отделений Райффайзен Банк.
Оплата коммунальных услуг в мобильном приложении Raiffeisen Online — без комиссии.
Плата за пользование картой — отсутствует.

Карта АТБ от А-Банка

А-Банк выпускает карту АТБ как дополнительную к кредитной карте Зеленая и имеет общий кредитный лимит.

Используя ее для оплаты покупок, можно получить не только скидку в сети магазинов АТБ, но и кэшбек на покупки. Для этого необходимо выбрать категорию Продукты, которая практически всегда присутствует в линейке категорий кэшбэка для карт А-Банка.

Пополнить карту наличными можно через кассу или терминалы самообслуживания и безналичным путем — без комиссии. А вот снять наличные можно будет только с комиссией 0,9%.

Зато можно перевести с карты на другой банк через приложение ABank24 20 тыс. грн. в месяц по реквизитам (IBAN) и еще 100 тыс. грн. перебросить с карты на карту другого банка без лишних затрат.

Однако карта выпускается только в цифровом варианте. Поэтому тем клиентам, которые не привыкли использовать смартфон с установленными приложениями Google Pay или Apple Pay, она не будет полезной.

Карта АТБ от Укргазбанка

Цифровая карта АТБ от Укргазбанка открывается в мобильном приложении ЭкоБанк.
Укргазбанк стал третьим банком, который предложил карту АТБ, поэтому, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов, запустил сразу две акции.

  • Сделай первую оплату картой АТБ — и получи пополнение телефона на 100 гривен
  • Сделай любое количество оплат картой АТБ на общую сумму от 1 тыс. грн. — и участвуй в розыгрыше электронных сертификатов АТБ номиналом 500 грн.

Безналичное пополнение карты АТБ от Укргазбанка будет без комиссии, но за пополнение наличными банк берет 0,5% +5 гривен. 0,5% (минимум 1 грн) придется заплатить банку и при снятии наличных в кассе или банкомате.

Карта АТБ от Ощадбанка

Как и в случае с Укргазбанком, карта АТБ от Ощадбанка выпускается исключительно в цифровом виде. Она открывается в тарифе Моя карта.
С помощью карты АТБ от Ощадбанка можно накапливать баллы, которыми потом можно будет рассчитаться в банковской программе лояльности ZVISNO, BONUS (20 потраченных с этой карты грн. превращаются в один бонус, который можно обменять на пополнение мобильного телефона, сертификаты в магазины любимых брендов, скидки на путешествия и т.д.).

На остаток средств, хранящихся на текущем счете с возможностью постоянного доступа Мобильные сбережения, банк начисляет 5% годовых.
Пополнение карты наличными через более 30 тыс. терминалов в магазинах АТБ по всей Украине — без комиссии.

Снятие наличных до 20 тыс. грн. в месяц — без комиссии.
Перевод с карты на карту до 20 тыс. грн. в месяц — без комиссии.

Карта АТБ от Моно-банка

Получить карту mono x АТБ можно двумя способами:

  • виртуальную в приложении mono, добавив ее в Apple Pay или Google Pay.
  • пластиковую в отделениях за 50 грн, которые немедленно возвращаются на активированную карту.

С помощью этих карт можно получить скидки от 5% до 45% немедленно при оплате.

Акция охватывает более 700 товаров. Товары с красными ценниками отмечены скидкой.

Особенности карты:

  • Удобный банкинг благодаря современному мобильному приложению.
  • Бесплатные переводы и пополнение карты.
  • Бесплатное пополнение мобильного, интернета и коммунальных услуг.
  • Кредитный лимит до 100 000 гривен, устанавливается по вашему желанию.
  • Льготный период до 62 дней.
  • Процентная ставка 3,1% в месяц.
  • Снятие наличных денег: 0,9% собственные средства, 4% кредитные средства.
  • Кэшбэк до 20%.

Какие документы нужны для оформления карты АТБ от банков-партнеров?

В отделении банка
Для открытия платежной карты необходимо иметь паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет и справку о присвоении идентификационного кода.
На сайте банка
Необходимые документы для оформления карты на сайте — приложение Дія с ID-картой или заграничным биометрическим паспортом.

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атб

Источник: АТБ-маркет

Фото: АТБ-Маркет

Альфа банк, АТБ, монобанк, Ощадбанк
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