Не видят тепловизоры и дроны: в Украине создали плащ-невидимку для ВСУ
Украинские изобретатели создали для Сил обороны уникальный плащ-невидимку, который незаметен для тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.
Образец новой разработки, который прошел успешные испытания в полевых условиях, показал на видео вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага, что особенно актуально для наших снайперов или групп CCO, которые выполняют боевые задачи.
— Разработка компактная и легкая — вес до 2,5 кг. Имеет высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур. Плащ-невидимка — это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизни наших военных на фронте, — отметил Федоров.
Фото: скрин видео
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