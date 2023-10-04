Не видят тепловизоры и дроны: в Украине создали плащ-невидимку для ВСУ

Украинские изобретатели создали для Сил обороны уникальный плащ-невидимку, который незаметен для тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Образец новой разработки, который прошел успешные испытания в полевых условиях, показал на видео вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага, что особенно актуально для наших снайперов или групп CCO, которые выполняют боевые задачи.

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— Разработка компактная и легкая — вес до 2,5 кг. Имеет высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур. Плащ-невидимка — это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизни наших военных на фронте, — отметил Федоров.

Фото: скрин видео

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