Это не мог быть украинский HIMARS: ООН опубликовала отчет по теракту в Оленовке

Свежий отчет ООН относительно теракта РФ в колонии возле Оленовки 29 июля 2022 года свидетельствует, что даже одна ракета HIMARS вызвала бы более серьезные разрушения, а также, что боеприпас, который попал в здание, двигался с востока на запад.

Об этом со ссылкой на свежий отчет ООН сообщает уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отмечает, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленовки.

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Несмотря на то, что уже в 11:00 пропагандисты РФ в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает, что сила разрушений не соответствует масштабам такой атаки.

— Степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS. Даже одна ракета HIMARS, вероятно, вызвала бы повреждения и разрушения казарм и прилегающей территории значительно большего и более серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы, — говорится в отчете.

Также среди новых деталей приводят то, что видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.

Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с приведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад.

Кроме того, УВКПЧ отмечает, что государство, которое удерживает в плену людей и несет ответственность за их безопасность, в случае их смерти или ранения должно начать немедленное официальное расследование. А это, в свою очередь, нужно для установления индивидуальной уголовной ответственности за смерть или ранения военнопленных.

Однако офис УВКПЧ не получил информации о том, что РФ выполнила эти обязательства по расследованию и судебному преследованию.

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