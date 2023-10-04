В Раде предлагают разрешить мобилизовать некоторых пенсионеров
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный при определенных условиях разрешить призывать на военную службу лиц старше 60 лет.
Об этом говорится на сайте парламента.
В документе предлагается повысить воинский возраст для простых солдат с 60 лет до 65, а для высшего военного руководства — с 65 до 70 лет.
При этом таких лиц намерены призывать только при определенных условиях:
- высокая профессиональная подготовка, опыт практической работы на должности;
- признание ВВК как пригодных по состоянию здоровья для прохождения военной службы;
- желание служить в рядах ВСУ.
Нардепы отметили, что многие украинцы в начале полномасштабного вторжения мобилизовались в возрасте, близком к предельному. При этом некоторые из них уже достигли этого возраста и хотят продолжать службу.
Указано, что целью принятия законопроекта является “устранение возрастной дискриминации при желании прохождения военной службы сверх предельного возраста”, а также необходимость привлечения большего количества людей для защиты страны.
Ранее глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украина ищет пути возвращения и наказания мужчин, которые сбежали от мобилизации за границу по поддельным документам.
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