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В Раде предлагают разрешить мобилизовать некоторых пенсионеров

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный при определенных условиях разрешить призывать на военную службу лиц старше 60 лет.

Об этом говорится на сайте парламента.

В документе предлагается повысить воинский возраст для простых солдат с 60 лет до 65, а для высшего военного руководства — с 65 до 70 лет.

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При этом таких лиц намерены призывать только при определенных условиях:

  • высокая профессиональная подготовка, опыт практической работы на должности;
  • признание ВВК как пригодных по состоянию здоровья для прохождения военной службы;
  • желание служить в рядах ВСУ.

Нардепы отметили, что многие украинцы в начале полномасштабного вторжения мобилизовались в возрасте, близком к предельному. При этом некоторые из них уже достигли этого возраста и хотят продолжать службу.

Указано, что целью принятия законопроекта является “устранение возрастной дискриминации при желании прохождения военной службы сверх предельного возраста”, а также необходимость привлечения большего количества людей для защиты страны.

Ранее глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украина ищет пути возвращения и наказания мужчин, которые сбежали от мобилизации за границу по поддельным документам.

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Верховна Рада, мобілізація, Пенсіонери
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