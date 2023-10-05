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Украина начнет производство оружия вместе с США: когда ждать первых результатов

Олександр Камишін

Украина вместе с США начнет производить системы противовоздушной обороны (ПВО) на украинской территории.

Об этом NV заявил руководитель Минстратегпрома Александр Камышин.

Он отметил, что об этом Киев и Вашингтон договорились во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

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— Во время нашего визита в США, мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу, — отметил Камышин.

По его словам, первые результаты такого совместного производства будут уже к концу 2023 года.

— А другие сложные системные вещи — в ближайшие годы, — добавил министр.

На уточняющий вопрос о производстве других типов техники или оружия Камышин не ответил.

Однако издание, ссылаясь на собственные источники в отечественных оборонных компаниях, сообщает, что будет и совместное производство снарядов, но промышленные мощности разместят в третьей, соседней с Украиной стране. Еще один подобный проект реализуют по запчастям для военных вертолетов.

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Фото: Telegram/Александр Камышин 

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