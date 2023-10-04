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Илья Нежигай, редактор ленты

ЕС должен бороться за обеспечение победы для Украины — президент Чехии

Петр Павел
Фото: Getty Images

Евросоюзу следует и в дальнейшем поддерживать Украину для того, чтобы в будущем обеспечить победу над Россией и достичь мира на условиях официального Киева.

Об этом заявил президент Чехии Петер Павел во время выступления в Европарламенте.

— Я обращаюсь к вам — поддержите Украину. Если она упадет — это будет наша самая большая ошибка, и она будет очень дорого нам стоить. Украина должна победить, и мы должны снова показать миру наши принципы. Моя надежда на то, что Украина получит мир, и совсем скоро, и что мы примем все необходимые решения, которые помогут добиться гарантий безопасности и мира для нее в мире, — сказал он.

Петер Павел добавил, что в российско-украинской войне Россия должна потерпеть поражение, вернув Украине все оккупированные территории.

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Более того, чешский президент считает, что “мир никогда не будет возможным, пока мы находим объяснения и прощаем действия агрессора”.

— Если он (агрессор, — Ред.) получает прощение раз, он всегда идет дальше, — сказал Петер Павел.

Чешский лидер также добавил, что то, как сегодня Россия вывозит украинских детей с оккупированных территорий, подобно тому, как это делала нацистская Германия во времена правления Адольфа Гитлера с детьми из Чехословакии.

Президент Чехии призвал европарламентариев принимать смелые решения и уже до конца года прийти к согласию по расширению Евросоюза.

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президент Чехії Петр Павел

Источник: EU Parliament

Європа, Европарламент, Война в Украине, Петр Павел, Чехия
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