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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский созывает совещание с членами правительства после своего визита в Харьковскую область

Нарада Зеленського в Харківській області
Фото: Офис президента

4 октября президент Украины Владимир Зеленский созовет отдельное совещание с членами правительства.

Глава государства хочет выяснить, на каком этапе выполнение поручений, которые он давал накануне во время визита в Харьковскую область.

Отметим, что президент Украины работал в регионе целый день.

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Владимир Зеленский посетил бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении.

Кроме того, провел ряд важных совещаний с военными, областными СБУ и полицией, а также заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Ключевыми вопросами совещания со всеми, кто в Харьковской области отвечает за защиту и подготовку к зиме, были энергетика и восстановление.

Теперь глава государства хочет услышать от чиновников подробный отчет о проектах восстановления.

Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Президент України, Харьковская область
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