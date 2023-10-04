Зеленский созывает совещание с членами правительства после своего визита в Харьковскую область
4 октября президент Украины Владимир Зеленский созовет отдельное совещание с членами правительства.
Глава государства хочет выяснить, на каком этапе выполнение поручений, которые он давал накануне во время визита в Харьковскую область.
Отметим, что президент Украины работал в регионе целый день.
Владимир Зеленский посетил бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении.
Кроме того, провел ряд важных совещаний с военными, областными СБУ и полицией, а также заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Ключевыми вопросами совещания со всеми, кто в Харьковской области отвечает за защиту и подготовку к зиме, были энергетика и восстановление.
Теперь глава государства хочет услышать от чиновников подробный отчет о проектах восстановления.
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