ВСУ под Урожайным уничтожили бронегруппу из 50 россиян

На днях в бою под Урожайным, что в Донецкой области, воины 710 бригада охраны Госспецтрансслужбы совместно с бойцами Отдельной президентской бригады и другими подразделениями Сил обороны уничтожили бронегруппу россиян.

Об этом говорится в сообщении Государственной специальной службы транспорта.

Урожайное расположено на одном из двух главных направлений контрнаступления украинских войск.

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Оккупанты пытались атаковать, бой продолжался с ночи и до 19:00. В ходе штурмовых действий нашим бойцам удалось уничтожить 9 единиц вражеской техники и более 50 человек пехоты.

Обнаружить бронегруппу оккупантов помогли бойцы группы аэроразведки Барби. На атаку россияне не ожидали, поэтому украинская артиллерия сработала точно.

Во время выполнения боевого задания отличились своей гранатометчик Течик, гранатометчик Посейдон, пулеметчик Бай, снайпер Талиб, который попал в танк из гранатомета АТ-4.

Фото: Государственная специальная служба транспорта

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