Имеет ли право исполнительная служба заблокировать зарплатную карту военного – ответы адвоката

Государственная исполнительная служба входит в систему органов Министерства юстиции Украины и осуществляет исполнение решений судов и других органов в соответствии с законодательством.

Главной задачей исполнительной службы является своевременное, полное и принудительное исполнение решений, предусмотренных законом. В частности, блокирование и списание задолженности со счетов граждан.

Имеет ли право исполнительная служба заблокировать зарплатную карточку военного и что делать в таких случаях — узнавали Факты ICTV.

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Военнослужащие ВСУ имеют такие же права, как и обычные граждане. Поэтому в случае задолженностей по кредитам или, например, неуплаты алиментов суд может наложить арест на имущество и счета военного, а исполнительная служба в свою очередь может заблокировать счета и осуществить списание средств.

– На сегодня нет никакого моратория, для того чтобы не блокировать карты военнослужащих. В случае задолженности компания или лицо обращаются в суд и взимается задолженность. Получают решение суда, передают его исполнителю государственному или частному и тот уже разыскивает эти счета. Соответственно отправляет запрос на их блокировку и списание этих средств. Все средства, которые там есть, спишутся, – рассказывает председатель Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец.

Эксперт отмечает, что в подобном случае военнослужащий может обжаловать решение суда. Впрочем, пока будет длиться судебная волокита, арест с имущества или счетов не снимут.

Также военный может ходатайствовать, чтобы банк списывал не все деньги, которые есть на счетах, а частями.

– Были внесены изменения в Закон Об исполнительном производстве и положения, что фактически военный может отметить это выплатой заработной платы, и банк обязан не списывать 13 400 грн ежемесячно, которые военный имеет право использовать на собственные нужды. А все остальные средства могут быть списаны, – подчеркнул адвокат.

Подробнее о том, как действовать, если исполнительная служба заблокировала счета, читайте в материале Фактов ICTV.

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