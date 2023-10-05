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Валентина Летяк, редактор ленты

Более 26 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести – МВД

Более 26 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести – МВД
Фото: МВД

По состоянию на сегодняшний день более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах, из которых 11 тыс. — это гражданские и почти 15 тыс. — военные.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

По его словам, МВД создало собственный колл-центр, информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет и ведут соответствующий реестр.

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Тимченко отметил, что они тесно сотрудничают с Нацполицией и ГУР, которые занимаются координацией поиска.

— Сейчас около 9 тыс. семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести именно при особых обстоятельствах, — добавил он.

Как известно, Кабмин решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих. Сам уполномоченный Олег Котенко 19 сентября уволен с должности.

При этом его полномочия частично переданы МВД, ГУР и Минобороны.

Война в Украине, МВД
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