ПВО, РСЗО, бронетехника. Умеров обсудил с министром обороны Германии потребности Украины
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров поговорил по телефону со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.
Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил в Facebook.
— Мы обсудили ситуацию на фронте и первоочередные потребности Украины — ПВО, РСЗО, бронетехника, — говорится в сообщении.
Умеров также поблагодарил Писториуса и немецкий народ за значительную поддержку и лидерство в военной помощи для Украины.
Помощь Германии Украине
Ранее Берлин передал Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, 14 вездеходов Bandvagn 206 и мостоукладчик Biber, а также радиостанции для танков Leopard.
В первые три квартала этого года Украина стала крупнейшим получателем немецкого экспорта вооружений, получив военной техники на сумму 3,3 млрд евро.
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Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.Оксана Лотоцкая