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Бедрак Виктория, редактор ленты

ПВО, РСЗО, бронетехника. Умеров обсудил с министром обороны Германии потребности Украины

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров поговорил по телефону со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил в Facebook.

— Мы обсудили ситуацию на фронте и первоочередные потребности Украины — ПВО, РСЗО, бронетехника, — говорится в сообщении.

Умеров также поблагодарил Писториуса и немецкий народ за значительную поддержку и лидерство в военной помощи для Украины.

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Ранее Берлин передал Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, 14 вездеходов Bandvagn 206 и мостоукладчик Biber, а также радиостанции для танков Leopard.

В первые три квартала этого года Украина стала крупнейшим получателем немецкого экспорта вооружений, получив военной техники на сумму 3,3 млрд евро.

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Война в Украине, Міноборони України, Німеччина, Рустем Умєров
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