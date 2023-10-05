Сотрудники ФСБ начали выезжать из оккупированного Токмака – глава МВА

В оккупированном Токмаке Пологовского района Запорожской области людям на несколько дней запретили выходить на работу. Также из города начали выезжать сотрудники ФСБ.

Об этом проекту Радио Свобода Новости Приазовья сообщил глава городской военной администрации Александр Чуб.

По его словам, всем работникам админучреждений, коммунальных предприятий, учебных заведений оккупационная власть сказала не выходить на работу в течение двух дней. Объяснений не предоставили.

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Александр Чуб предположил, что может быть какая-то провокация.

– Я точно знаю, что некоторые ФСБшники выехали из Токмака, но говорят, якобы до конца недели вернутся, — рассказал чиновник.

В свою очередь мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Токмаке начали вывозить оккупационные органы власти, российские офицеры эвакуируют свои семьи.

Кроме того, вокруг Токмака оккупанты заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ вместе со Службой безопасности Украины нанесли удар по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. А подразделения Гвардии наступления Нацгвардии Украины вытесняют врага на Мелитопольском направлении.

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