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Марта Бондаренко, редактор ленты

Сотрудники ФСБ начали выезжать из оккупированного Токмака – глава МВА

російські солдати військові

В оккупированном Токмаке Пологовского района Запорожской области людям на несколько дней запретили выходить на работу. Также из города начали выезжать сотрудники ФСБ.

Об этом проекту Радио Свобода Новости Приазовья сообщил глава городской военной администрации Александр Чуб.

По его словам, всем работникам админучреждений, коммунальных предприятий, учебных заведений оккупационная власть сказала не выходить на работу в течение двух дней. Объяснений не предоставили.

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Александр Чуб предположил, что может быть какая-то провокация.

– Я точно знаю, что некоторые ФСБшники выехали из Токмака, но говорят, якобы до конца недели вернутся, — рассказал чиновник.

В свою очередь мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Токмаке начали вывозить оккупационные органы власти, российские офицеры эвакуируют свои семьи.

Кроме того, вокруг Токмака оккупанты заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны.

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Война в Украине, Токмак, ФСБ
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