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В ООН осудили удар РФ по селу Гроза и призвали прекратить террор

Антоніу Гутерреш
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присоединился к тем, кто решительно осуждает теракт в Харьковской области.

— Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены, — сказал его представитель в заявлении.

Напомним, что в четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). Известно о десятках погибших людей, среди них ребенок. В области объявлен трехдневный траур.

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Sky News
Антоніу Гутерреш, Война в Украине, Російська агресія, Теракты, Харьковская область
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