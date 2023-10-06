В ООН осудили удар РФ по селу Гроза и призвали прекратить террор
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присоединился к тем, кто решительно осуждает теракт в Харьковской области.
— Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены, — сказал его представитель в заявлении.
Напомним, что в четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). Известно о десятках погибших людей, среди них ребенок. В области объявлен трехдневный траур.
Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.
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