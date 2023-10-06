В ООН осудили удар РФ по селу Гроза и призвали прекратить террор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присоединился к тем, кто решительно осуждает теракт в Харьковской области.

— Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены, — сказал его представитель в заявлении.

Напомним, что в четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). Известно о десятках погибших людей, среди них ребенок. В области объявлен трехдневный траур.

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Sky News

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