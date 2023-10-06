Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
Статус участника боевых действий (УБД) получают украинские военнослужащие, участвовавшие в обороне Украины и в защите безопасности населения и интересов государства в связи со вторжением РФ.
Факты ICTV узнавали, какие льготы предусмотрены для лиц со статусом УБД и как их оформить в 2023 году.
Льготы для УБД 2023: что предусмотрено
Специалисты Бесплатной правовой помощи отмечают, что сейчас есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих данную тему, но самый главный из них — Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.
Статья 12 этого закона устанавливает большое количество льгот для участников боевых действий.
Льготы на коммунальные услуги
- 75-процентная скидка платы за пользование жильем;
- 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами.
Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
А для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).
- Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.
- Лица, получившие ранения (контузию или увечье во время участия в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок на два года после постановки на квартирный учет.
- Участник боевых действий может получить ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства.
- Первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества.
- Также УБД имеют льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% ― дополнительных работ). Абонентская плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.
Медицинские льготы
Лица со статусом УБД имеют право на:
- бесплатное получение лекарственные средства, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
- пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.
Льготы на проезд
Также УБД могут получить:
- 75% скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри — и межобластных независимо от расстояния и места проживания при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе;
- бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой;
Другие льготы для УБД
- Лицо, являющееся участником боевых действий получает пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы.
- Также УБД имеют право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году.
- Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников в связи с изменениями в организации производства и труда, и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
- Внеочередное обслуживание учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
- Участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.
Также государство обеспечивает детей участников боевых действий государственной целевой поддержкой для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учреждениях образования.
Льготы для получения образования предоставляются в виде:
- полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
- льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
- социальной стипендии;
- безвозмездного обеспечения учебниками;
- бесплатного доступа к сети интернет, системам баз данных в учебных заведениях;
- безвозмездного проживания в общежитии;
- других мероприятий, утвержденных Кабинетом министров Украины.
Как УБД получить льготы
Для получения соответствующих льгот человек должен иметь уже оформленный статус участника боевых действий. Далее нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины, независимо от места их регистрации, и написать такие заявления:
- заявление о внесении лица в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);
- заявление об установлении льготы.
Эти заявления можно подать:
- в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (перечень действующих сервисных центров);
- отправить по почте;
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- через приложение Дія (при наличии Дія. Підпис).
После оформления вы получите льготы на жилищно-коммунальные услуги.
А чтобы получить льготы на твердое топливо или сжиженный газ в монетизированной форме, нужно подать сведения в Пенсионный фонд о банковском учреждении, куда вы хотите, чтобы перечислялись средства или выплата осуществляется через отделение почтовой связи.
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