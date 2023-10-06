Очень неточная баллистика: будут ли ракеты Fateh-110 и Zolfaghar представлять проблему для украинской ПВО

В 2022 году Российская Федерация и Иран вели переговоры о поставках россиянам баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Однако впоследствии этот процесс затих. Что могло на это повлиять пока неизвестно.

По мнению политического эксперта Александра Мусиенко, вряд ли это были санкции Совбеза ООН. При этом не исключено, что имеют место и внешние факторы. Например, Израиль, а возможно, и США, не дали Ирану перейти границу, заявил эксперт в эфире Єдиних новин.

По его словам, на сегодняшний день нет четкой информации, сколько таких ракет Иран готов передать России, и какие производственные мощности имеет. Ведь баллистические ракеты – это не Шахеды, которые можно быстро изготавливать.

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Однако есть и хорошие новости с саммита в Испании, где Германия пообещала Украине ЗРК Patriot. Именно эти ЗРК способны сбивать баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Также противодействовать баллистике могут французско-итальянские системы SAMP/T.

Факты ICTV пообщались с авиаэкспертом, ведущим научным сотрудником Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидатом исторических наук Валерием Романенко относительно того, какую угрозу могут нести иранские ракеты Украине.

По его словам, вполне возможно, что в прошлом году россияне больше полагались на иранские дроны-камикадзе Shaghed-136/131, чтобы “обескровить” нашу противовоздушную оборону. Поэтому и не очень им нужны были баллистические ракеты из Ирана. Кроме того, россияне имели достаточно своих крылатых ракет, на которые они делали ставки.

Но потом захватчики увидели, что, условно, из пяти крылатых ракет мы сбиваем четыре, и решили сделать ставку на баллистику. Но они сами не могут произвести достаточное количество, потому что, например, Кинжалов могут выпускать шесть единиц, а это очень мало.

Баллистических Искандеров-М россияне хоть и больше выпускают, но этими ракетами не могут бить по всей Украине.

Сложно сказать, есть ли договоренности между РФ и Ираном, и что именно иранцы хотят за свои ракеты.

— Россия могла предложить Ирану лучшие условия… Сейчас они предоставили им учебно-тренировочные самолеты последнего поколения Як-130. Вроде бы готовят передать Ирану 24 истребителя Су-35, от которых в свое время отказался Египет. Наверное переговоры еще продолжаются, поэтому пока не известно, договорились или не договорились, – заявил Валерий Романенко.

По крайней мере попаданий иранских ракет по территории Украины не зафиксировано.

Какое отличие российских и иранских баллистических ракет?

Принципиального отличия между иранскими и российскими баллистическими ракетами нет. Некоторые иранские ракеты имеют большую дальность поражения, но меньшую боеголовку. Но в целом эти ракеты не отличаются высокой точностью, потому что все это – переделка из старой советской ракеты 9М21 с использованием западных технологий.

Авиаэксперт отмечает, что в целом Иран в принципе не способен производить высокоточное оружие. Однако иранцы постоянно пытаются что-то улучшить в своих баллистических ракетах, например, дальность поражения, но обычно это достигается путем увеличения объема топлива.

Но самое главное, что точность ракет Fateh-110 и Zolfaghar гораздо хуже, чем у россиян.

— Например, россияне ударили по селу Гроза на Харьковщине и попали в здание. У иранских ракет такой точности не будет, – заявляет Валерий Романенко.

Куда россияне смогут достать иранскими ракетами?

По словам авиаэксперта, это территории в радиусе 650 км от линии боевого соприкосновения. Ракета Zolfaghar может бить до 700 км. Однако установку вряд ли поставят на самой линии фронта — заведут хотя бы на 50 км вглубь, или же будут бить с территории РФ.

Если россияне привезут ракеты в Беларусь, то бить ими смогут и по центральным и западным областям.

Что касается обороны Киева, то Валерий Романенко сомневается, что Fateh-110 и Zolfaghar способны будут прорвать ее. Хотя оккупанты могут попытаться запустить большое количество ракет с надеждами, что хотя бы какие-то прорвутся.

Противодействие им есть: баллистические ракеты могут сбивать только ЗРК Patriot и SAMP/T.

По канальности американского ЗРК Patriot: батарея имеет 4-8 пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой. По каждой ракете, которая долетает, выпускают минимум две антиракеты для повышения вероятности поражения цели.

Если одна из вражеских целей исчезла с радара, то комплекс автоматически переключается на следующую.

Авиаэксперт уверен, то россияне не смогут создать настолько плотного запуска ракет, чтобы превзойти канальность Patriot. А у SAMP/T канальность еще выше: система наземного запуска имеет от одной до шести пусковых установок, каждая из которых содержит 8 ракет (следовательно, на пусковых установках могут находиться от 8 до 48 ракет).

Запускать иранские ракеты россиян надо еще научить

По словам Валерия Романенко, для запуска Fateh-110 и Zolfaghar нужны пусковые стволы, которые крепятся на военные грузовики. Или же пусковую установку можно просто поставить на грунт. Однако необходимо продумать определенную инфраструктуру, например, машины, которые будут подвозить ракеты и заряжать стволы.

По мнению эксперта, сложность у россиян может быть именно с программированием ракет. Здесь либо оккупантам надо будет учить фарси (иранский язык), либо иранским инструкторам учить русский.

Романенко считает, что обучение россиян пользованию иранскими баллистическими ракетами не будет быстрым процессом.

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