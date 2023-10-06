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Марта Бондаренко, редактор ленты

Наша стойкость — это ответ на террор РФ. Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову

харків
Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким 10-летнего мальчика, которого сегодня утром убила российская ракета Искандер-М.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По его словам, спасательная операция продолжается.

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– Убит ребенок – мальчик. Десять лет ему было… Мои соболезнования родным и близким! Более 20 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских воинов за то, что продолжают продвигаться вперед, уничтожают российских оккупантов и приближают возвращение справедливости для Украины.

По словам президента, именно наша стойкость, наше движение и ежедневные потери оккупантов – это то, что должно быть ответом на российский террор.

По последним данным, от ракетного удара по городу ранения получили по меньшей мере 27 человек. Среди них 11-месячный братик и родители погибшего мальчика. О взрывах сообщили в двух районах Харькова. Сирены в регионе сработали через две минуты после удара — все потому, что ракеты баллистические и время подлета очень короткое.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Ракетные удары России, Харьков
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