Неожиданные данные: какие страны больше всего помогают Украине противостоять РФ

Вторжение России поставило Украину перед необходимостью противостоять стране с мощной армией и одной из крупнейших экономик мира.

Как отмечает американский телеканал CNN, противостояние Украины стало возможным во многом благодаря помощи в размере около $350 млрд, которую с января 2022 года выделили в основном западные страны.

Однако теперь есть опасения, что помощь от западных государств может ослабеть и в первую очередь, от самого главного военного сторонника Украины — Соединенных Штатов.

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Как отмечает телеканал, после того как жаркие дебаты о расходах едва не привели к остановке работы правительства США, Конгресс на прошлой неделе принял временный законопроект о финансировании, который лишил Украину средств, пытаясь успокоить некоторых жестко настроенных республиканцев в Конгрессе.

Этот шаг, хотя и не удовлетворил консерваторов, которые в итоге сместили бывшего спикера Кевина Маккарти за отказ от дальнейшего сокращения расходов, все же стал ударом для Украины, которая в значительной степени зависит от помощи Запада в переломном периоде войны.

Помощь в размере сотен миллиардов долларов уже поступает на различных этапах в течение нескольких лет, но контрнаступление, направленное на вытеснение России с украинской территории, вступает в решающую фазу.

Почти $100 млрд в виде военной помощи Украине

Отдельные страны мира выделили Украине около $100 млрд в виде прямой военной помощи. По данным Кильского института мировой экономики, почти половина этой суммы приходится на Соединенные Штаты, которые будут оказывать помощь до июля 2023 года.

Конгресс США одобрил выделение около $46,6 млрд на прямую военную помощь Украине с тех пор, как страны НАТО начали организовывать поддержку Украины за месяц до полномасштабного вторжения, свидетельствуют данные. Это часть общего бюджета помощи в размере $113 млрд на оборонные и гражданские нужды, хотя не все эти средства предназначены непосредственно для Украины. Часть этих средств предназначена для пополнения запасов оружия и боеприпасов, переданных ранее вооруженным силам США, а также для помощи другим странам, оказавшимся в сложной геополитической ситуации.

В совокупности страны Европейского союза обязались выделить Киеву $38 млрд на прямую военную поддержку, причем наибольший вклад внесли Германия, Дания и Польша. Великобритания обязалась выделить более $7 млрд на прямую военную помощь.

По данным Кильского института, в число наиболее дорогостоящих военных поставок входят зенитные и противокорабельные ракеты, радиолокационные системы обнаружения оружия, противоминные корабли и патрульные катера, вертолеты и реактивные системы залпового огня.

Справедливое сравнение

По данным Кильского института, США занимают второе место по объему средств, направленных на помощь Украине, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь, после Европейского Союза, который направил на эти цели около $85,1 млрд. Эта цифра не включает взносы отдельных стран-членов ЕС, которые считаются отдельно.

Но в отличие от некоторых менее крупных союзников Украины, взносы Вашингтона составляют 0,3% ее ВВП, как показывают данные.

Норвегия и граничащие с Россией страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия — выделяют на войну большую часть своих богатств — более 1% ВВП.

В эту цифру входит гуманитарная помощь — машины скорой помощи, электрогенераторы, временные мосты, палатки для семей и терминалы Starlink для спутниковой связи.

По данным Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, самым крупным финансовым вкладом одной страны является грант США правительству Украины в размере $13,4 млрд на удовлетворение различных бюджетных и инфраструктурных потребностей, включая поддержку энергетической безопасности Украины.

Расходы на беженцев из Украины увеличиваются в Европе

Когда в расчеты помощи включаются также расходы, связанные с приемом беженцев, вклад европейских союзников, принявших большинство украинских беженцев, становится еще более значительным. По данным Агентства ООН по делам беженцев, полученным в сентябре, Польша приняла второе место по числу украинских беженцев (около 960 тыс. человек) среди стран-союзников после Германии (почти 1,1 млн. людей). В России также находится около 1,3 млн. беженцев, свидетельствуют данные ООН. Часть из них поехала в Россию не по доброй воли.

Около 78% прямой поддержки Украины со стороны Польши приходится на расходы, связанные с беженцами, — $17 млрд из почти $22 млрд. В прошлом месяце Польша вступила в открытую конфронтацию с Киевом по вопросу импорта украинского зерна, но впоследствии эта конфронтация утихла, хотя напряженность сохраняется.

Польша лидирует по поставкам танков

По данным Кильского института, 33 страны обязались предоставить Украине вооружение и военную технику. Еще несколько стран предложили обучение и другую косвенную военную помощь.

Количество танков, предоставленных Польшей Украине, не имеет аналогов среди других стран — всего 324 единицы, согласно данным. США предоставили менее четверти от этого количества.

Зато США лидируют в помощи тяжелым вооружением и сопутствующими боеприпасами, а также в снабжении легкой пехоты — обещано не менее 150 млн. единиц боеприпасов. Америка поставила 38 реактивных систем залпового огня вместе с боеприпасами, а также 270 гаубичных артиллерийских орудий. По словам украинских официальных лиц, оба вида вооружений доказали свою эффективность на линии фронта.

США также обязались поставить Украине не менее 35 зенитных ракетных комплексов “земля-воздух” — больше, чем любой другой стране, а общее количество, скорее всего, больше, поскольку некоторые объемы не раскрываются.

Фото: Department of Defense

Источник : CNN

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