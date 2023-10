Процесс вступления в ЕС основывается на заслугах — фон дер Ляйен

Лидеры Европейского Союза подтвердили дальнейшую поддержку Украины, а также заявили, что другие страны-кандидаты присоединятся к семье ЕС.

Об этом говорится в коммюнике, которое было принято по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде (Испания), который проходил в рамках форума Европейского политического сообщества.

— Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Мы также подтвердили, что будущее наших стран (стран), которые стремятся стать членами, и их граждан находится в пределах Европейского Союза, — говорится в декларации.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что путь, которым страны могут дойти в ЕС, является таким, что основан на заслугах этих стран-кандидатов.

In Versailles we committed to building a more secure, competitive Europe.

With stronger defence capabilities, energy independence, a robust economy and unprecedented support to Ukraine.

We delivered ↓ https://t.co/gqvoaIkOe4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2023