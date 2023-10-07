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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Процесс вступления в ЕС основывается на заслугах — фон дер Ляйен

Процесс вступления в ЕС основывается на заслугах — фон дер Ляйен

Лидеры Европейского Союза подтвердили дальнейшую поддержку Украины, а также заявили, что другие страны-кандидаты присоединятся к семье ЕС.

Об этом говорится в коммюнике, которое было принято по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде (Испания), который проходил в рамках форума Европейского политического сообщества.

— Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Мы также подтвердили, что будущее наших стран (стран), которые стремятся стать членами, и их граждан находится в пределах Европейского Союза, — говорится в декларации.

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Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что путь, которым страны могут дойти в ЕС, является таким, что основан на заслугах этих стран-кандидатов.

— Процесс вступления в Европейский Союз основывается на заслугах, — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Гранаде.

В прошлом месяце она заявила, что Украина сделала “большие шаги” на пути к вступлению в ЕС с момента получения статуса кандидата в 2022 году, но впереди еще много тяжелой работы.

Украина и другие кандидаты должны соответствовать строгим критериям, в том числе в отношении демократического послужного списка и экономических показателей, чтобы продвинуться на пути к членству.

Кроме этого, в коммюнике лидеры ЕС также заявили о своем убеждении, что расширение Европейского Союза является “геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание”.

— Это движущая сила улучшения экономических и социальных условий европейских граждан, сокращения неравенства между странами, (сила, — Ред.), которая должна способствовать укреплению ценностей, на которых основан Союз. Заглядывая в будущее к перспективе дальнейшего расширения Союза, как ЕС, так и будущие государства-члены должны быть к этому готовы. Претендентам на членство необходимо активизировать свои усилия по реформированию, особенно в области верховенства права, в соответствии с характером процесса вступления, основанного на заслугах, и с помощью ЕС, — детализируется в декларации.

Со своей стороны Евросоюз тоже должен “заложить необходимую внутреннюю основу и провести реформы”.

— Мы определим наши долгосрочные амбиции и пути их достижения. Мы рассмотрим ключевые вопросы, связанные с нашими приоритетами и политикой, а также нашей способностью действовать. Это сделает ЕС сильнее и укрепит европейский суверенитет, — сказано в документе.

Напомним, в Гранаде проходил саммит Европейского политического сообщества, где присутствовали не только члены Евросоюза, но и другие страны Европы, которые намерены присоединиться к ЕС в будущем.

Форум в Гранаде также посетил президент Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией. О том, что получила Украина от саммита Европейского политического сообщества, Факты ICTV писали отдельно.

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Фото: Ursula von der Leyen

Європейський Союз, ЕС, Украина, Урсула фон дер Ляєн
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