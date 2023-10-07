Удар РФ по центру Харькова и массированная атака дронов по Украине: главные новости 6 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 6 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

• Чрезвычайники и полиция завершили работы в поселке Грозы Харьковской области, куда Российская Федерация нанесла ракетный удар накануне.

По данным на вечер 6 октября, количество погибших составляет 52 человека. Сейчас четыре человека, включая двоих детей, остаются без вести пропавшими.

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Также проводится работа по идентификации тел погибших лиц.

• Утром 6 октября войска Российской Федерации ударили по Харькову с помощью ракеты Искандер. В результате этих атак в одном из многоэтажных зданий в Харькове было обнаружено тело 10-летнего мальчика. Известно о ранениях по меньшей мере 30 человек, среди них — 11-месячный младенец.

• Кроме того, 6 октября оккупанты атаковали Никополь в Днепропетровской области, используя четыре дрона-камикадзе и нанося артиллерийские обстрелы.

В результате этих атак 44-летняя женщина была ранена и госпитализирована. Атака привела к серьезным материальным разрушениям, включая повреждение административного здания, инфраструктурного объекта и гостиницы в городе, а также разрушение двух частных домов, нескольких автомобилей и линии электропередач.

• В пресс-службе Офиса генерального прокурора подтверждено открытие уголовных дел в отношении народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого в связи с обвинениями в хулиганстве и причинении телесных повреждений.

Производство были зарегистрированы в результате инцидента, который произошел 5 октября 2023 года в центре Киева. Юридическая квалификация предусматривает умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц, сообщили в ОГПУ.

Перед этим появилось видео, как нардепы набросились на мужчину посреди украинской столицы.

• В ночь на 6 октября войска РФ совершили атаку на пограничную и припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате атаки было повреждено зернохранилище, а также грузовики. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.

Также в результате ночной атаки дронов временно приостановлена работа паромного пункта пропуска Орловка в Одесской области, сообщили в Госпогранслужбе.

В общем, в течение той же ночи Силы ПВО уничтожили 25 из 33 российских дронов, которые действовали в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

• Городской голова Сум, Александр Лысенко, которого подозревают в получении взятки в размере 2,1 млн гривен, был освобожден из СИЗО после внесения залога в размере 3 млн гривен. Залог был внесен 5 октября. Ранее, во время судебного заседания, Лысенко отмечал, что обвинение требовало залог в сумме 10 млн гривен.

Мэр Сум уведомлен о подозрении по ч. 4, ст. 368 УК Украины, которая предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы за незаконное обогащение должностного лица.

• В Верховной Раде обсуждается введение уголовной ответственности за нарушение комендантского часа представителями бизнеса, как, например, рестораны или ночные клубы. Нардеп Владимир Арешонков, член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, заявил, что их комитет работает над внесением изменений в законодательство по этому вопросу. Планируется установить уголовную ответственность за такие нарушения, что означает применение не только штрафов, но и более серьезных уголовных наказаний.

Арешонков не уточнил конкретных видов наказаний, но отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается в парламенте и народные депутаты активно работают над определением наказаний. Он также отметил, что уголовная ответственность может направляться преимущественно против должностных лиц, в частности владельцев заведений, где нарушается комендантский час, таких как рестораны, казино, кафе и другие заведения.

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