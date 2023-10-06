За работу ресторанов и клубов в комендантский час могут ввести уголовную ответственность
В Верховной Раде обсуждают уголовную ответственность за нарушение представителями бизнеса комендантского часа.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил член комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владимир Арешонков.
По его словам, пока в стране идет война и часть украинцев на фронте защищают государство, то другая часть граждан не имеет права пить в заведениях, нарушая тем самым комендантский час.
— Поэтому сегодня наш комитет правоохранительной деятельности нарабатывает изменения в законодательство. Мы планируем установить уголовную ответственность за нарушение. Это означает, что не только штрафные санкции будут приниматься, но и более жесткое наказание, — сказал он.
Член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не уточнил, какое именно может быть наказание, но по этому поводу в парламенте продолжается дискуссия, и нардепы “движутся в этом направлении”.
— Уголовная ответственность может быть использована против должностных лиц, в первую очередь, тех, в собственности кого находятся эти заведения ночные: рестораны, казино, кафе и так далее. Сперва против владельцев, а не против посетителей, — пояснил он.
Вместе с тем, сами же посетители должны придерживаться “элементарной правовой и человеческой культуры”, добавил он.
Этим заявлениям предшествовал материал Украинской правды, в которой журналисты продемонстрировали, как во время комендантского часа посреди Киева работал ночной клуб. По словам журналистов, ночной клуб нарушает этот закон уже не первый месяц.
Фото: Володимир Арешонков
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