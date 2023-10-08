Малиновская Ангелина, редактор ленты
Атака ХАМАСа на Израиль и продвижение ВСУ на Запорожье: главные новости 7 октября
Дайджест новостей в Украине и мире за 7 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.
Украина
- Силы обороны Украины имеют успех во время контрнаступления на Таврическом направлении. ВСУ продвинулись в районе населенных пунктов Копани и Новопрокоповка (Запорожская область).
- В Новой Каховке подорвали авто “секретаря отделения” Единой России Владимира Малова. Впоследствии он скончался от полученных ран.
- Утром под обстрелами РФ оказался Днепровский район Херсона, в результате чего был ранен мужчина 52 лет. Ночью рашисты из артиллерии и минометов ударили по Херсону и Садовому.
- 7 октября в 08:00 российские военные обстреляли село Беленькое Запорожского района. В результате вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека получили ранения.
- На Николаевщине днем прогремело несколько взрывов.
- К вечеру на территории временно оккупированного Россией Крыма в Джанкое прогремели взрывы. Также громко на полуострове было и днем.
Мир
- ХАМАС нанес ракетный удар по Израилю, а его боевики проникли на территорию страны.
В результате военной операции погибли по меньшей мере 100 человек, 900 израильтян получили ранения различной степени тяжести. Также террористическая организация ХАМАС заявляет, что их боевики захватили десятки заложников из Израиля и вывезли их в сектор Газа.
- Иран заявил, что поддерживает нападение ХАМАСа на Израиль.
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