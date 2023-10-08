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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Атака ХАМАСа на Израиль и продвижение ВСУ на Запорожье: главные новости 7 октября

Атака ХАМАСа на Израиль и продвижение ВСУ на Запорожье: главные новости 7 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 7 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

Украина

Мир

В результате военной операции погибли по меньшей мере 100 человек, 900 израильтян получили ранения различной степени тяжести. Также террористическая организация ХАМАС заявляет, что их боевики захватили десятки заложников из Израиля и вывезли их в сектор Газа.

  • Иран заявил, что поддерживает нападение ХАМАСа на Израиль.

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