Атака ХАМАСа на Израиль и продвижение ВСУ на Запорожье: главные новости 7 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 7 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

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В результате военной операции погибли по меньшей мере 100 человек, 900 израильтян получили ранения различной степени тяжести. Также террористическая организация ХАМАС заявляет, что их боевики захватили десятки заложников из Израиля и вывезли их в сектор Газа.

Иран заявил, что поддерживает нападение ХАМАСа на Израиль.

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