Байден планирует просить Конгресс о выделении Украине крупнейшего пакета помощи — СМИ

Президент США Джо Байден намерен просить Конгресс об одобрении крупнейшего пакета военной и гуманитарной помощи Украине размером в $100 млрд, сроком около двух лет.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Отмечается, что Белый дом разрабатывает план обращения к Конгрессу по этому вопросу из-за опасений, что постоянные споры о расходах могут навредить президенту на выборах в следующем году.

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По словам некоторых чиновников, размер пакета может достигать до $100 млрд.

Считается, что принятие единого пакета может дать администрации Байдена лучший шанс обеспечить помощь Украине до президентских выборов в ноябре 2024 года.

Напомним, 22 сентября Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. В его заявлении говорилось о большем количестве артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия для украинских войск.

3 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон вскоре объявит о еще одном пакете военной помощи Украине. Она также опровергла абсурдные заявления Кремля об “усталости” США от поддержки Украины.

Источник : The Telegraph

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