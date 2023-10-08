Байден планирует просить Конгресс о выделении Украине крупнейшего пакета помощи — СМИ
Президент США Джо Байден намерен просить Конгресс об одобрении крупнейшего пакета военной и гуманитарной помощи Украине размером в $100 млрд, сроком около двух лет.
Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Отмечается, что Белый дом разрабатывает план обращения к Конгрессу по этому вопросу из-за опасений, что постоянные споры о расходах могут навредить президенту на выборах в следующем году.
По словам некоторых чиновников, размер пакета может достигать до $100 млрд.
Считается, что принятие единого пакета может дать администрации Байдена лучший шанс обеспечить помощь Украине до президентских выборов в ноябре 2024 года.
Напомним, 22 сентября Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. В его заявлении говорилось о большем количестве артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия для украинских войск.
3 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон вскоре объявит о еще одном пакете военной помощи Украине. Она также опровергла абсурдные заявления Кремля об “усталости” США от поддержки Украины.
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