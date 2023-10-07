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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Столтенберг о помощи Украине: Риск эскалации бледнеет перед угрозой победы РФ

Єнс Столтенберг у Києві
Фото: Офис президента

Опасения эскалации в результате поставок Украине новых видов вооружения бледнеют по сравнению с угрозой победы РФ в войне.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Столтенберг предостерег, что победа России в войне против Украины спровоцирует Кремль к новой агрессии.

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– Я понимаю обеспокоенность, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но он бледнеет по сравнению с тем, чтобы позволить Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, вероятно, снова применит силу, – подчеркнул генсек НАТО.

Он приветствовал решение Германии отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot на фоне приближения зимы.

Столтенберг предупредил, что РФ может прибегнуть к очередной волне террора и ударам по энергосистеме Украины.

– Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней, – добавил он.

Заявление генсека НАТО прозвучало на фоне дискуссий в Германии, должен ли Берлин передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснял промедление тем, что Берлин “должен гарантировать, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия также не стала частью конфликта”.

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Столтенберг о помощи Украине: Риск эскалации бледнеет перед угрозой победы РФ

Контрнаступление ВСУ продвигается

В том же интервью Йенс Столтенберг высоко оценил контрнаступление Сил обороны Украины.

Он напомнил, что ВСУ возвращают территории, “и у них есть импульс”. А каждый освобожденный метр украинской земли – это “метр, который теряет РФ”.

– Прогресс важнее скорости. Украина продвигается вперед, медленно, но уверенно… Россия потеряла военную мощь, она экономически слабее и политически изолирована, – заявил Столтенберг.

Ядерный шантаж Кремля

Прокомментировал генсек НАТО и ядерный шантаж Москвы. Он назвал такую риторику Кремля “совершенно безответственной”.

– Но риск применения Россией ядерного оружия остается низким, – заверил Столтенберг.

По его словам, в РФ осознают, что ядерная война не может быть выиграна. В НАТО продолжают внимательно следить за деятельностью России в контексте ядерного сдерживания.

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Столтенберг о помощи Украине: Риск эскалации бледнеет перед угрозой победы РФ

Источник: Welt am Sonntag

Источник: Deutsche Welle
Йенс Столтенберг, Война в Украине, Зброя для України, НАТО, Російська агресія
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