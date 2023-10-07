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Марта Бондаренко, редактор ленты

Силы обороны объяснили, почему РФ в последнее время бьют по Украине специфическими ракетами

Силы обороны объяснили, почему РФ в последнее время бьют по Украине специфическими ракетами

Ночью 7 октября российские военные нанесли удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Оникс по Одесской области.

Руководительница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости объяснила, почему россияне в последнее время выбирают бить по Украине специфическими ракетами.

— Атака состоялась в два часа ночи специфическими ракетами. Враг использует сейчас по всей территории Украины оружие такого типа, чтобы достичь побед, которых он не имеет на поле боя, — отметила Наталья Гуменюк.

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Ракеты Оникс враг запустил с временно оккупированного Крыма.

Война в Украине, Одесская область, Ракетные удары России
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