Украинские военные продвинулись на 400 м на юге от Бахмута — Евлаш

На юге от Бахмута украинским военным удалось продвинуться на разных участках до 400 метров за последние сутки.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода LIVE) сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

— На южном фланге нам удалось продвинуться на разных участках до 400 метров за последние сутки. Деталей назвать не могу, поскольку противник использует эти данные… Мы должны закрепиться, только тогда мы сможем говорить об этом более открыто. У нас есть успехи. Продолжаем вытеснять врагов. Вблизи Андреевки противник пытается восстановить свои утраченные позиции, пытается штурмовать, тактику “мясных штурмов” продолжает, которые мы отбиваем и не даем противнику возможности отодвинуться назад, — рассказал он.

Кроме того, спикер отметил, что вблизи железной дороги в Клищеевке неподалеку Бахмута продолжаются интенсивные бои.

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— Мы закрепляемся на достигнутых рубежах. Там очень сложная, очень напряженная обстановка, там противник ежедневно использует сотни, если не тысячи артиллерийских снарядов, но несмотря на это мы держим фронт, — говорит Евлаш.

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