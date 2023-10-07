Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украинские военные продвинулись на 400 м на юге от Бахмута — Евлаш

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На юге от Бахмута украинским военным удалось продвинуться на разных участках до 400 метров за последние сутки.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода LIVE) сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

— На южном фланге нам удалось продвинуться на разных участках до 400 метров за последние сутки. Деталей назвать не могу, поскольку противник использует эти данные… Мы должны закрепиться, только тогда мы сможем говорить об этом более открыто. У нас есть успехи. Продолжаем вытеснять врагов. Вблизи Андреевки противник пытается восстановить свои утраченные позиции, пытается штурмовать, тактику “мясных штурмов” продолжает, которые мы отбиваем и не даем противнику возможности отодвинуться назад, — рассказал он.

Кроме того, спикер отметил, что вблизи железной дороги в Клищеевке неподалеку Бахмута продолжаются интенсивные бои.

Сейчас смотрят

— Мы закрепляемся на достигнутых рубежах. Там очень сложная, очень напряженная обстановка, там противник ежедневно использует сотни, если не тысячи артиллерийских снарядов, но несмотря на это мы держим фронт, — говорит Евлаш.

Читайте также
Путин не может выиграть войну, но и не может найти способ выйти из нее – Минобороны Британии
Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії

Ілля Євлаш, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Из-за вторжения России: Дания приобрела завод по производству боеприпасов
Снаряди, боєприпаси
Rheinmetall получил масштабный заказ на изготовление боеприпасов для Украины и ФРГ
Украинские военные продвинулись на 400 м на юге от Бахмута — Евлаш
В Миргороде прогремели взрывы: что говорят в ВСУ
вибух дим
Варварское последствие войны: на место ракетного удара по Грозе прибыли эксперты ООН
Обстріл села Гроза, Харківська область
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Украинские военные продвинулись на 400 м на юге от Бахмута — Евлаш
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Украинские военные продвинулись на 400 м на юге от Бахмута — Евлаш
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Украинские военные продвинулись на 400 м на юге от Бахмута — Евлаш
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь