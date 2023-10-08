В Израиле могла погибнуть гражданка Украины, еще двоих ищут — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 7 октября, находится на постоянной связи с нашими дипломатами и разведкой из-за террористического нападения на Израиль и угрозы украинцам, которые там находятся.

Об этом глава государства сказал в видеообращении в субботу, 7 октября.

Он сообщил, что создан оперативный штаб при МИД Украины, все службы и наши посольства отслеживают информацию о гражданах Украины, которые могли оказаться в опасности. По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели гражданки Украины и проводится розыск двух украинцев.

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Президент призвал украинцев, которые находятся в Израиле, быть внимательными, следовать инструкциям от сил безопасности и при необходимости обращаться в украинское посольство.

— Сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля — кадры того, как террористы издеваются над женщинами и мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей, не жалея… Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли! И желаю скорейшего выздоровления всем, кто был ранен. Когда происходит такой удар террористов, все, кто ценит жизнь, должны быть солидарны, — сказал Зеленский.

По словам главы государства, в Украине особенно воспринимают то, что произошло: тысячи ракет в небе Израиля, люди, убитые на улицах, расстрелянные авто с гражданскими, издевательства над заложниками.

— Все это, к сожалению, террор принес и на улицы украинских городов и сел. Наша позиция абсолютно четкая: в любой точке планеты каждый, кто несет террор и смерть, должен за это отвечать, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский сказал, что сегодняшнее террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, и весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки.

Президент отметил, что Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. И очень важно, чтобы весь мир объединенно и принципиально реагировал на террор.

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