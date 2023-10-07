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Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ продвинулись на Таврическом направлении, потери РФ резко выросли – Тарнавский

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины имеют успех и продвигаются во время контрнаступления на Таврическом направлении.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Украинские воины продвинулись в районе населенных пунктов Копани и Новопрокоповка (Запорожская область).

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– На Таврическом направлении есть продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки, — подчеркнул Тарнавский.

Генерал уточнил, что потери оккупационных войск РФ на этом направлении резко возросли.

В течение суток были уничтожены 338 оккупантов и 52 единицы военной техники РФ:

  • 7 танков;
  • 7 боевых бронированных машин;
  • 14 артиллерийских систем;
  • реактивная система залпового огня БМ-27 Ураган;
  • 1 противотанковый ракетный комплекс;
  • 3 беспилотника;
  • 17 единиц автомобильной и 2 – специальной техники.

Кроме того, удалось уничтожить склад боеприпасов оккупантов “и еще один важный объект врага”. За прошедшие сутки войска РФ нанесли 14 авиационных ударов, совершили 22 боевых столкновения и 782 артобстрела.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1265 огневых задач.

На днях подразделения войск, выполняющих задачи на Таврическом направлении, посетили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. Они определили дальнейшие действия украинских военных.

По прогнозу аналитиков Института изучения войны, погодные условия осенью и зимой замедлят, но не остановят украинское контрнаступление.

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Контрнаступ ЗСУ

Источник: Telegram Александра Тарнавского

Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ
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