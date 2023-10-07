ВСУ продвинулись на Таврическом направлении, потери РФ резко выросли – Тарнавский
Силы обороны Украины имеют успех и продвигаются во время контрнаступления на Таврическом направлении.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.
Украинские воины продвинулись в районе населенных пунктов Копани и Новопрокоповка (Запорожская область).
– На Таврическом направлении есть продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки, — подчеркнул Тарнавский.
Генерал уточнил, что потери оккупационных войск РФ на этом направлении резко возросли.
В течение суток были уничтожены 338 оккупантов и 52 единицы военной техники РФ:
- 7 танков;
- 7 боевых бронированных машин;
- 14 артиллерийских систем;
- реактивная система залпового огня БМ-27 Ураган;
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 3 беспилотника;
- 17 единиц автомобильной и 2 – специальной техники.
Кроме того, удалось уничтожить склад боеприпасов оккупантов “и еще один важный объект врага”. За прошедшие сутки войска РФ нанесли 14 авиационных ударов, совершили 22 боевых столкновения и 782 артобстрела.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1265 огневых задач.
На днях подразделения войск, выполняющих задачи на Таврическом направлении, посетили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. Они определили дальнейшие действия украинских военных.
По прогнозу аналитиков Института изучения войны, погодные условия осенью и зимой замедлят, но не остановят украинское контрнаступление.
Источник: Telegram Александра Тарнавского
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