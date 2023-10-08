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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ распространяет ИПСО о якобы продаже украинского оружия ХАМАС: почему это невозможно

Бойовики ХАМАС
Фото: Getty Images

ХАМАС не смог бы нанести такой массированный удар по Израилю без комплексной поддержки, прежде всего России и Ирана, именно поэтому пропаганда Кремля распространяет ИПСО о якобы продаже Украиной оружия палестинским боевикам.

Об этом заявил военный эксперт, полковник Петр Черник, комментируя в Military Media Center последний российский фейк.

— Уверен на 100%, что именно они организовали эту операцию. Но есть одна важная деталь: россияне начали очень активно разгонять информационно-психологическую операцию. Мол, организация ХАМАС вооружена оружием, которое предоставляется Украине, или каким-то образом Украина передает то оружие, которое получила от союзников. Это невозможно в принципе и по сути, — подчеркнул он.

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Прежде всего потому, отметил Черник, что в геополитическом смысле Израиль является стратегическим союзником Украины, хотя и не предоставляет нам оружие напрямую, однако есть проверенная информация, что разрабатываются пакеты помощи.

— Израильское оружие будет поставляться в Европу, а европейское — поступать в Украину. Как раз одна из причин этого удара — срыв этого плана. Именно израильская модель рассматривается как рабочая для Украины. Именно Израиль является стратегическим союзником США, и именно Штаты являются стратегическим союзником Украины. Поэтому говорить о том, что мы могли теоретически продать такое оружие — невозможно, — объяснил эксперт.

По его словам, даже физически Украина не может этого сделать — морем или по суше, поэтому любая информация о продаже оружия ХАМАС — просто информационно-психологическая операция.

Перед этим российские пропагандисты распространили сомнительное видео продолжительностью 12 секунд, на котором якобы представители ХАМАС демонстрируют украинское оружие. Голос за кадром на арабском языке утверждает, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения.

В Military Media Center Минобороны Украины отметили, что украинцы не могли бы этого сделать, ведь западные партнеры пристально следят за использованием предоставленного вооружения, и считают, что видео на скорую руку снято каким-то из российских центров информационно-психологических операций.

— Таким образом россияне пытаются оправдать себя и создать иллюзию того, что они непричастны к террористам из ХАМАС. Но мы знаем о встречах высокопоставленных чиновников РФ с лидерами и членами террористической организации, — подытожили в МОУ.

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Израиль, Война в Израиле, Война в Украине, Міноборони України, тероризм, Украинское оружие
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