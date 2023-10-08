Годовщина первого взрыва на Крымском мосту: какими ракетами Украина может его разрушить

8 октября 2022 года на Керченском мосту в оккупированном Крыму произошел мощный взрыв. Тогда взорвался грузовик, пламя перекинулось на поезд, который в тот момент вез цистерны с горючим. От мощного взрыва обвалились два автомобильных пролета, а черный густой столб дыма от цистерн было видно на десятки километров.

Факты ICTV вспоминают события годичной давности и проанализировали, чем можно вывести из строя Крымский мост.

Российскому президенту Владимиру Путину сразу доложили о взрыве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы, российские и иностранные граждане.

Сейчас смотрят

Впоследствии по подозрению в причастности к взрыву задержали пятерых граждан России, трех граждан Украины и Армении. Российская ФСБ назвала организатором “теракта” на Крымском мосту Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, его руководителя Кирилла Буданова.

В ГУР заявления ФСБ назвали чушью. Руководитель СБУ Василий Малюк впоследствии тоже опроверг причастность Буданова к взрыву на Керченском мосту, заявив, что россияне далеки от реальности.

В СБУ рассказали, как взрывали Крымский мост

Глава СБУ Василий Малюк в интервью журналу NV рассказал, что он лично в режиме реального времени в своем кабинете в Киеве смотрел, как происходит подрыв.

— Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников, — пояснил Василий Малюк.

О подрыве Крымского моста в СБУ думали еще с весны 2022 года. Были варианты спрятать взрывчатку в товарных вагонах. Но россияне запретили провоз по железной дороге моста любых грузов, кроме военных. Впоследствии подумали заложить взрывчатку в бочках с маслом, однако были некоторые сомнения, что такой груз может вызвать определенные подозрения.

Тогда Василий Малюк предложил вариант со взрывчаткой, замаскированной в рулоны с полиэтиленом. Большие рулоны пленки выглядели довольно невинно. Остановились на этом варианте.

Спецназовцы рассчитали толщину слоя пленки, чтобы скрыть от таможенных сканеров металлические цилиндры с гексогеном. Необходимым количеством рулонов забили целый контейнер — суммарный вес в тротиловом эквиваленте составил 21 тонну, или 42 российские баллистические ракеты Кинжал.

— Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне посадили 22 человека. Им инкриминируют соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты, — рассказал Малюк.

Путь “взрывного” груза из Украины до Керченского моста был сложный, но в СБУ и сейчас не хотят раскрывать деталей.

Тот первый взрыв очень разозлил российского диктатора Путина.

Какие ракеты долетят до моста

Факты ICTV поинтересовались у авиационного эксперта, ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидата исторических наук Валерия Романенко, каким вооружением Украина может нанести непоправимый вред Крымскому мосту.

По его словам, лучше всего бить по мосту франко-британскими авиационными крылатыми ракетами класса воздух-земля Storm Shadow/SCALP. У них есть модификация с операционной дальностью более 500 км. Боевая часть таких ракет 450 кг.

Также для ударов по мосту подойдут немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые так же способны лететь на более 500 км и имеют общий вес боевой части — 480 кг.

— До моста пока могут достать ракеты Taurus, или, если мы получим Storm Shadow повышенной дальности, то тогда сможем бить. С другими ракетами нам надо ближе подходить, то есть зайти в зону действия российской артиллерии, противовоздушной обороны, в частности истребителей. Поэтому здесь есть значительная опасность для нашей авиации, — отметил Валерий Романенко.

Американские баллистические ракеты ATACMS пока не подходят для ударов по мосту, ведь максимальная заявленная дальность поражения — до 300 км. По словам эксперта, это разве что подвезти пусковую установку где-то за 30 км от линии фронта, запустить и быстренько убегать. Но все это не вариант.

Кроме того, ATACMS не является высокоточной ракетой, она летит по GPS. И поэтому мимо моста может пролететь очень легко. Если будет работать российская РЭБ, будут помехи для работы в спутниковой системе, то ATACMS просто не попадет.

Именно поэтому нам нужно высокоточное оружие с предварительным наведением, такие как Storm Shadow/SCALP.

Лучше бить в опоры моста

По мнению эксперта, лучшим вариантом было бы ударить по опорам моста. Тогда восстановление затянется на годы. Если бить по пролетам моста — это также нанесет значительные проблемы российской логистике — ведь она просто остановится на недели.

Валерий Романенко отмечает, что Storm Shadow и SCALP взрываются внутри. Эти ракеты имеют двойной заряд. Первый — прекурсор — пробивает бетон, а уже в этой дыре взрывается основной заряд. Если таким образом разрушить, или хотя бы повредить опору, то ездить по такому мосту точно не будет возможно.

В немецко-шведских ракетах Taurus заряд немного другого типа — пробивной, — но поражения так же будут значительные. Бетон пробивает на метры.

Украинская противокорабельная ракета Нептун уступает по дальности поражения и мощности Storm Shadow, SCALP и Taurus. Нептун имеет радиус действия до 280 км и боевую часть 150 кг.

Хронология взрывов на Крымском мосту

Поэтому Крымскому мосту, так сказать, не везло четыре раза:

8 октября 2022 — упали в воду два автомобильных пролета и изуродованы железнодорожные пути. 10 октября Российская Федерация якобы в ответ нанесла массированный ракетный удар по Украине — били оккупанты в основном по энергетической инфраструктуре.

17 июля 2023 — были повреждены два пролета моста. После Россия решила шантажировать Черноморской зерновой инициативой.

Ночью 4 августа 2023 – раздались взрывы на Керченском мосту. Тогда движение автотранспорта было перекрыто. Сообщалось, что мост одновременно атаковали надводные дроны и авиационные беспилотники.

12 августа 2023 — на Крымском мосту снова были слышны взрывы, виднелся белый и черный дым. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заверил, что российская ПВО якобы уничтожила все вражеские цели. Минобороны РФ заявило, что удары по мосту Украина нанесла переработанными зенитными управляемыми ракетами С-200 и все ракеты якобы удалось сбить.

Поэтому ударить по мосту и нанести существенные повреждения нам вполне по силам, надо только иметь достаточно соответствующего вооружения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.