Разведка Британии спрогнозировала ситуацию в районе Великой Новоселки к концу осени
До конца ноября вряд ли следует ожидать значительного отвода российских войск от района Великой Новоселки, что к западу от Угледара Донецкой области.
Такое предположение 8 октября сделали в разведке Минобороны Великобритании.
В британском оборонном ведомстве отмечают, что на этом участке фронта уже месяц относительно спокойно.
Интенсивность боевых действий там значительно ниже, чем в июне-июле 2023 года.
За лето на этой оси Украина, по данным британских разведчиков, освободила по меньшей мере 125 кв. км.
В настоящее время там находятся ряд российских десантных частей и скованные действиями Сил обороны элементы 36 и 5 общевойсковых армий Восточного военного округа России.
Хотя эта ось стабилизировалась, британские разведчики предполагают, что российские войска предположительно остаются там в оборонной позиции, стремясь защититься от возможных предстоящих наступательных операций Вооруженных сил Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка