Разведка Британии спрогнозировала ситуацию в районе Великой Новоселки к концу осени

До конца ноября вряд ли следует ожидать значительного отвода российских войск от района Великой Новоселки, что к западу от Угледара Донецкой области.

Такое предположение 8 октября сделали в разведке Минобороны Великобритании.

Сейчас смотрят

В британском оборонном ведомстве отмечают, что на этом участке фронта уже месяц относительно спокойно.

Интенсивность боевых действий там значительно ниже, чем в июне-июле 2023 года.

За лето на этой оси Украина, по данным британских разведчиков, освободила по меньшей мере 125 кв. км.

В настоящее время там находятся ряд российских десантных частей и скованные действиями Сил обороны элементы 36 и 5 общевойсковых армий Восточного военного округа России.

Хотя эта ось стабилизировалась, британские разведчики предполагают, что российские войска предположительно остаются там в оборонной позиции, стремясь защититься от возможных предстоящих наступательных операций Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Ministry of Defence

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.