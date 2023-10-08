В WP рассказали историю “напряженных и дружеских” отношений между Залужным и Милли

Журналисты Washington Post рассказали об отношениях между главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Сначала отношения между Залужным и Милли были напряженными

Вскоре после российского вторжения Залужный обсудил с Милли борьбу Украины за выживание. По словам украинского генерала, Украина имела лишь несколько исправных самолетов и срочно нуждалась в помощи Запада.

В конце разговора, отметил Залужный, он чувствовал, что “разговаривал сам с собой”. Он полностью прекратил общение с Милли на неделю.

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— Честно говоря, из-за своей молодости и глупости я признаю, что это была моя ошибка. Это была настоящая катастрофа, — сказал главнокомандующий ВСУ.

WP указывает, что этот момент стал отступлением в решающих и сложных отношениях между двумя военными командирами, которые в конце концов лично сблизились во время совместной работы.

Залужный, который на момент нападения России находился на высшем посту в Украине менее года, сказал, что он начал полагаться на Милли в вопросах стратегии и в получении оружия, которое, по его мнению, было необходимо украинским войскам.

— Но эти отношения, как и более широкие связи между Вашингтоном и Киевом в военное время, оставались напряженными. Хотя американские официальные лица пообещали продолжать поставлять оружие и разведывательную информацию, чтобы сдерживать Россию, они иногда раздражались из-за требований Украины о более крупных и быстрых поставках. И хотя украинцы были благодарны за американскую помощь, они раздражались на просьбы ограничить удары по российской территории, — говорится в материале.

В течение 19 месяцев Залужный и Милли часами обсуждали развитие событий на поле боя в регулярных телефонных разговорах.

Отставка Милли 30 сентября ознаменовала конец рабочих отношений, которые Залужный назвал критически важными для успехов Украины на поле боя.

Украинский генерал также считает, что именно Милли сплотил других генералов НАТО на стороне Украины.

В издании добавляют, что регулярные подколки Милли относительно возраста Залужного стали внутренней шуткой, признаком комфорта, который Залужный начал чувствовать рядом с Милли.

Впоследствии Залужный сказал, что его готовность дать отпор, возможно, принесла ему определенное уважение в глазах Милли.

Милли отмахнулся от разногласий в их взглядах

— Он человек. Его страна была захвачена сотнями тысяч русских военных. Его прижали к стене. Уровень давления очень высок. То, что кто-то немного злится и злится, абсолютно нормально. И я это понимал. Я за 5 000 миль оттуда, — сказал американец в недавнем интервью The Post .

Конечно, генералы заинтересованы в том, чтобы скрыть разногласия между собой или своими правительствами, указывают журналисты. Тем не менее отношения между Милли и Залужным напоминают иногда дружеские, а иногда напряженные связи между высшими военными должностными лицами в соответствующие моменты.

Как проходили разговоры

Они разговаривали через переводчика по защищенной линии, в целом каждый разговор строился одинаково. Залужный давал Милли свою оценку того, что происходило на поле боя. Милли отвечал тем же, предоставляя данные американской разведки. Затем они переходили к ресурсам: Что нужно Украине на следующие 30, 60 или 90 дней? Как Вашингтон мог бы помочь?

Кроме того, между командующими возникали и споры.

— Я всегда с ним спорю, но эти разногласия буферизировались во взаимное уважение, — сказал Залужный.

В одном из разговоров незадолго до вторжения Путина Милли перешел от профессионального к личному. Он спросил Залужного, где будет его семья, пока Залужный будет командовать украинскими войсками.

Залужный ответил, что его жена Елена и дети останутся в Киеве. Одна из двух его дочерей, которая имеет медицинское образование, будет лечить раненых, а другая будет служить в армии.

— Мы будем бороться и умрем в Киеве, если будет нужно, — сказал ему Залужный.

— Тогда я сказал: “Вау”. Эти ребята — серьезные ребята. А он для меня просто представитель украинского народа. И он полностью предан защите своей страны, — прокомментировал Милли.

Первая личная встреча Залужного и Милли

Первая личная встреча генералов состоялась на польско-украинской границе в начале этого года. Они провели несколько часов, изучая карты с изображением поля боя и обсуждая контрнаступательные планы Залужного.

Встреча была профессиональной и продуктивной, но через несколько месяцев Залужный пожалел, что она была такой формальной.

— Теперь я понимаю, что его здесь не будет в ближайшее время. Этот человек заслуживал того, чтобы я поступил по-другому. Мы могли бы встретиться как хорошие друзья. После официальной части мы могли бы просто нормально пообщаться, — добавил украинский главнокомандующий.

Залужный сказал, что надеется на более непринужденную встречу позже.

Он также сообщил, что Милли попросил посетить его после войны и предложил помочь украинскому генералу получить почетную степень в Военной академии США. Залужный пообещал Милли, что Генштаб Украины в знак благодарности установит его бюст на своей территории.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что известно о генерале Чарльзе Брауне, который сменит Марка Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

Источник : The Washington Post

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