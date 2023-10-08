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Олег Жданов

Удар без тревоги, трагедия Грозы и продвижение ВСУ: неделя войны в Украине

Удар без тревоги, трагедия Грозы и продвижение ВСУ: неделя войны в Украине

На этой неделе Силы обороны Украины продвигались вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а также наносили потери российским оккупационным войскам по всей линии фронта.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят украинские контрнаступательные операции.

Что произошло на фронте в течение недели

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фактам ICTV отметил достижения ВСУ на Запорожском и Бахмутском направлении.

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Так, украинские защитники имеют успех в районе Новопрокоповки Запорожской области.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский указывал, что украинские воины продвинулись также в районе населенного пункта Копани в Запорожье.

По данным военного, потери оккупационных войск РФ на этом направлении резко возросли.

Трагедия Грозы и частичный успех РФ на востоке: важнейшие события за неделю

— На Бахмутском и Мелипольском направлении мы штурмуем позиции врага и имеем частичный успех, — отметил Жданов.

В свою очередь представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш 7 октября заявил, что только за последние сутки на юге от Бахмута украинским военным удалось продвинуться на разных участках до 400 метров.

Сейчас украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Трагедия Грозы и частичный успех РФ на востоке: важнейшие события за неделю

Жданов добавляет, что на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях идут очень ожесточенные бои. Российские войска пытаются восстановить наступательную операцию и штурмуют позиции украинских военных.

Кроме того, по словам эксперта, в районе Макеевки Луганской области, а также в районе Красногоровки Донецкой области противник имеет частичный успех.

Трагедия Грозы и частичный успех РФ на востоке: важнейшие события за неделю

deepstate

Жданов напомнил, что Красногоровка — северный фланг Авдеевки.

Трагедия Грозы и частичный успех РФ на востоке: важнейшие события за неделю

deepstate

Более-менее стабильная ситуация на Бердянском направлении. Там продолжаются позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами.

— Ну и юг, там ситуация тяжелая, но стабильная. Происходят артиллерийские дуэли, проводят работу наши силы специальный операций на левом берегу Днепра, — добавляет аналитик.

Самые важные события и заявления недели

— Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека. Атака стала крупнейшей по количеству жертв в 2023 году в Украине и крупнейшей за все время полномасштабного вторжения в регионе.

В Воздушных силах заявили, что для обстрела Россия применила баллистическое вооружение. Это была ракета Искандер-М.

На следующий день, 6 октября, РФ ударила по самому Харькову. Воздушная тревога была объявлена уже после взрывов, поскольку РФ могла применила вооружение, которое не удается своевременно обнаружить. В результате атаки погибли 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка. Еще 30 человек ранены.

Реагируя на террор, экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Германия должна присоединиться к союзникам и одобрить поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

— В Пентагоне готовы быстро передать ATACMS Украине, как только это позволит Белый дом, сообщил агентству Bloomberg глава службы снабжения и закупок армии США Даг Буш.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским “проработал” все, о чем просила украинская сторона. В частности, и вопрос дальнобойных ракет.

— Если сейчас заморозить войну, то к 2028 году Россия восстановит военный потенциал и может попытаться напасть на другие страны. Об этом Зеленский со ссылкой на украинскую разведку заявил на саммите Европейского политического сообщества в Испании.

По словам президента, следующими жертвами РФ могут стать страны Балтии и те государства, на территории которых присутствуют российские контингенты.

Потери РФ за неделю

По данным Генштаба ВСУ, с прошлого воскресенья Россия потеряла около 3710 своих военных.

Кроме того, украинским защитникам удалось отминусовать:

  • 119 российских танков;
  • 132 вражеских ББМ:
  • 5 средств ПВО:
  • 10 РСЗО;
  • 228 единиц автотехники противника;
  • 26 единиц спецтехники РФ;
  • 228 артсистем;
  • 148 беспилотников.
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Война в Украине
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