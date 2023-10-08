Удар без тревоги, трагедия Грозы и продвижение ВСУ: неделя войны в Украине

На этой неделе Силы обороны Украины продвигались вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а также наносили потери российским оккупационным войскам по всей линии фронта.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят украинские контрнаступательные операции.

Что произошло на фронте в течение недели

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фактам ICTV отметил достижения ВСУ на Запорожском и Бахмутском направлении.

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Так, украинские защитники имеют успех в районе Новопрокоповки Запорожской области.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский указывал, что украинские воины продвинулись также в районе населенного пункта Копани в Запорожье.

По данным военного, потери оккупационных войск РФ на этом направлении резко возросли.

— На Бахмутском и Мелипольском направлении мы штурмуем позиции врага и имеем частичный успех, — отметил Жданов.

В свою очередь представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш 7 октября заявил, что только за последние сутки на юге от Бахмута украинским военным удалось продвинуться на разных участках до 400 метров.

Сейчас украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Жданов добавляет, что на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях идут очень ожесточенные бои. Российские войска пытаются восстановить наступательную операцию и штурмуют позиции украинских военных.

Кроме того, по словам эксперта, в районе Макеевки Луганской области, а также в районе Красногоровки Донецкой области противник имеет частичный успех.

Жданов напомнил, что Красногоровка — северный фланг Авдеевки.

Более-менее стабильная ситуация на Бердянском направлении. Там продолжаются позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами.

— Ну и юг, там ситуация тяжелая, но стабильная. Происходят артиллерийские дуэли, проводят работу наши силы специальный операций на левом берегу Днепра, — добавляет аналитик.

Самые важные события и заявления недели

— Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека. Атака стала крупнейшей по количеству жертв в 2023 году в Украине и крупнейшей за все время полномасштабного вторжения в регионе.

В Воздушных силах заявили, что для обстрела Россия применила баллистическое вооружение. Это была ракета Искандер-М.

На следующий день, 6 октября, РФ ударила по самому Харькову. Воздушная тревога была объявлена уже после взрывов, поскольку РФ могла применила вооружение, которое не удается своевременно обнаружить. В результате атаки погибли 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка. Еще 30 человек ранены.

Реагируя на террор, экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Германия должна присоединиться к союзникам и одобрить поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

— В Пентагоне готовы быстро передать ATACMS Украине, как только это позволит Белый дом, сообщил агентству Bloomberg глава службы снабжения и закупок армии США Даг Буш.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским “проработал” все, о чем просила украинская сторона. В частности, и вопрос дальнобойных ракет.

— Если сейчас заморозить войну, то к 2028 году Россия восстановит военный потенциал и может попытаться напасть на другие страны. Об этом Зеленский со ссылкой на украинскую разведку заявил на саммите Европейского политического сообщества в Испании.

По словам президента, следующими жертвами РФ могут стать страны Балтии и те государства, на территории которых присутствуют российские контингенты.

Потери РФ за неделю

По данным Генштаба ВСУ, с прошлого воскресенья Россия потеряла около 3710 своих военных.

Кроме того, украинским защитникам удалось отминусовать:

119 российских танков;

132 вражеских ББМ:

5 средств ПВО:

10 РСЗО;

228 единиц автотехники противника;

26 единиц спецтехники РФ;

228 артсистем;

148 беспилотников.

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