Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили 580 оккупантов и 21 вражеский танк: потери РФ на 8 октября
За сутки российские оккупанты потеряли 106 единиц вооружения.
Личный состав армии РФ накануне сократился на 580.
В целом Вооруженные силы Украины на 592-е сутки полномасштабной войны уничтожили 282 280 захватчиков.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 8 октября 2023
- личного состава – около 282 280 (+580),
- танков ‒ 4 821 (+21),
- боевых бронированных машин ‒ 9 123 (+21),
- артиллерийских систем – 6705 (+17),
- реактивных систем залпового огня – 808,
- средств противовоздушной обороны ‒ 542 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 190 (+5),
- крылатых ракет ‒ 1 530,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 111 (+38),
- специальной техники – 959 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео