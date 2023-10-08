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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили 580 оккупантов и 21 вражеский танк: потери РФ на 8 октября

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки российские оккупанты потеряли 106 единиц вооружения.

Личный состав армии РФ накануне сократился на 580.

В целом Вооруженные силы Украины на 592-е сутки полномасштабной войны уничтожили 282 280 захватчиков.

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Потери РФ на 8 октября 2023

  • личного состава – около 282 280 (+580),
  • танков ‒ 4 821 (+21),
  • боевых бронированных машин ‒ 9 123 (+21),
  • артиллерийских систем – 6705 (+17),
  • реактивных систем залпового огня – 808,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 542 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 190 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 1 530,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 111 (+38),
  • специальной техники – 959 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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