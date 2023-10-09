Азов показал, как выбивает оккупантов с позиции и берет пленных
12 бригада специального назначения Национальной гвардии Украины Азов показала, как ее военные выбивают российских оккупантов с позиций, а затем зачищают на одном из участков фронта.
Соответствующее видео пресс-служба Азова опубликовала в мессенджере Telegram.
На кадрах, снятыми сверху, видно, как бойцы Азова зажали оккупантов в блиндаже, ликвидировав большую часть состава врага.
Отмечается, что несколько оккупантов решили убежать, бросив своего раненого товарища.
Штурм вражеских позиций азовцы завершили без потерь. Также сообщается, что в плен удалось взять двух российских военнослужащих.
Ранее бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщал, что Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении и имеют частичный успех западнее Вербового.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 593-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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