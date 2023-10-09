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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Азов показал, как выбивает оккупантов с позиции и берет пленных

АЗОВ

12 бригада специального назначения Национальной гвардии Украины Азов показала, как ее военные выбивают российских оккупантов с позиций, а затем зачищают на одном из участков фронта.

Соответствующее видео пресс-служба Азова опубликовала в мессенджере Telegram.

На кадрах, снятыми сверху, видно, как бойцы Азова зажали оккупантов в блиндаже, ликвидировав большую часть состава врага.

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Отмечается, что несколько оккупантов решили убежать, бросив своего раненого товарища.

Штурм вражеских позиций азовцы завершили без потерь. Также сообщается, что в плен удалось взять двух российских военнослужащих.

Ранее бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщал, что Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении и имеют частичный успех западнее Вербового.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 593-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Азов, Война в Украине
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