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Юлия Соколова, редактор ленты

Экзистенциальный вопрос: Кулеба объяснил, как в ЕС относятся к продолжительной войне в Украине

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Развязанная РФ полномасштабная война против Украины является экзистенциальной для Европы. В Евросоюзе осознают, насколько важна победа украинцев.

В этом заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Украина.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении ЕС к длительной войне в нашем государстве.

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– Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет, – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, ключевой нарратив в Евросоюзе состоит в том, что если война будет длиться долго, ЕС все равно будет поддерживать Украину столько, сколько нужно для победы.

Кулеба отметил, что такие заверения раздавались и от главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, и от министров.

Помощь для Украины: последние решения ЕС

В начале октября Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии пересмотреть многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Речь идет, в частности, об образовании специального Украинского фонда на €50 млрд.

А в конце сентября Украина получила от Евросоюза уже восьмой транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд. С начала года ЕС предоставил нашему государству €13,5 млрд.

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Источник: Forbes Украина
Європейський Союз, Война в Украине, військова допомога, Дмитрий Кулеба
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