ХАМАС и РФ несут одинаковое зло, его остановит наше единство: Зеленский выступил на заседании ПА НАТО

Президент Владимир Зеленский призвал государства мира быть более активными ради глобального единства против террористов и тех, кто их спонсирует, в контексте последних событий в Израиле и проводя параллель с Украиной.

— И пусть каждый, кто нуждается в помощи в защите от террора, почувствует силу нашей с вами солидарности. Мы с вами должны иметь возможность пообещать нашим детям, что мы оставим им мир, которым правит не кровь, пролитая злом, а свобода, гарантированная правом, — заявил он, выступая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

По его словам, все хорошо видят, кто пытается подменить силу международного права ужасом от крови и катастроф, поэтому должны действовать в единстве.

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— Сами же израильтяне, израильские журналисты, которые были у нас в Буче, говорят теперь, что они видели такое же зло там, куда пришла Россия. Одинаковое зло. И только одно отличие: там — террористическая организация, которая ударила по Израилю, здесь — террористическое государство, которое ударило по Украине. Декларируемые намерения разные, но сущность одна, — подчеркнул Зеленский.

Об этом свидетельствует такая же кровь на улицах, расстрелянные машины и тела замученных людей, отметил глава государства.

— Самое опасное — две вещи. Первая: шокирующая радость российских пропагандистов. А за ними стоит государство. Представьте себе: они называют трофеями детей, которых сейчас террористы держат в заложниках в Газе. Вот такое слово. Как и Россия захватила тысячи украинских детей во время своей агрессии против Украины. И второе — это откровенная поддержка того, что происходит, — добавил он.

Зеленский также напомнил о роли Ирана, который не может сказать, что не имеет ничего общего с тем, что происходит в Израиле, если его официальные лица заявляют о поддержке последних событий.

— Как далеко способно зайти такое зло? Не дальше, чем мы позволим ему это. Наше с вами единство должно и может остановить зло. Наше стремление к миру, а не их стремление к крови должно определять, как жить миру. Наш международный порядок, основанный на правилах, а не их попытки сделать смерть правилом… Всем стоит быть активными в защите жизни и международного права! Нельзя давать ни одного шанса террору, — подытожил глава государства.

В видеообращении 8 октября Владимир Зеленский также заявил о необходимости создания международной коалиции в противостоянии террору.

Источник : Офис президента

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