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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночные взрывы в Херсоне и военные действия в Израиле: главные события ночи 9 октября

Ночные взрывы в Херсоне и военные действия в Израиле: главные события ночи 9 октября

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и гражданских объектов нашего государства. Авиационным ударам подверглись: Грабовское Сумской области; Константиновка Донецкой области; Новоданиловка, Работино, Орехов Запорожской области; Берислав Херсонской области.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Херсоне

Ночью около 23:00 в Херсоне были слышны взрывы.

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ВСУ за сутки уничтожили две РЭБ и два склада боеприпасов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских орудия, две радиолокационные станции, два района сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов противника.

Ударная группа ВМС США направляется на Ближний Восток для поддержки Израиля

Авианосная ударная группа ВМС США направляется в восточную часть Средиземного моря, поскольку Израиль готовится к широкомасштабной кампании против ХАМАСа в Газе. Об этом сообщил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Атомный авианосец Джеральд Р. Форд (USS Gerald R. Ford), как сообщается в социальных сетях этого судна, еще в начале этой недели начал свое перемещение, что приблизило его к Израилю.

Более 250 погибших на фестивале в Израиле

На месте проведения музыкального фестиваля Nova Festival, который проходил возле границы с сектором Газа, нашли 260 тел людей. Их убили террористы ХАМАСа во время прорыва на территорию Израиля.

Об этом заявил один из представителей волонтерской группы ZAKA, которая проводит идентификацию человеческих останков после терактов и других катастроф, пишет The Times of Israel.

Издание также отмечает, что многие родственники участников музыкального фестиваля со вчерашнего дня отчаянно ищут новости о своих пропавших родных.

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