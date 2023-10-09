Отмена отсрочки от призыва для студентов после 30 лет: в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде Украины появился законопроект, которым предлагается ввести возрастной предел для отсрочки от мобилизации военнообязанных студентов.

Документ № 9672 был зарегистрирован в понедельник, 4 сентября.

Его инициаторами являются нардепы Федор Вениславский (Слуга народа), Ирина Констанкевич (группа За будущее), Марьяна Безуглая.

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Законопроект вносит изменения в статью 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Он предусматривает отмену отсрочки от призыва для студентов с 30-летнего возраста, которые получают еще одно образование.

Нельзя будет мобилизовать только студентов до 30 лет, получающих или повышающих уровень образования.

В случае принятия документа призыву на военную службу во время мобилизации не будут подлежать:

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получают образовательный уровень, который выше ранее полученного образования (в последовательности, определенной законом Об образовании). Речь идет о студентах, для которых обучение стартовало не позже года достижения ими 30-летнего возраста.

Докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме.

Сейчас под призыв не подпадают все соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам (независимо от возраста).

Кроме того, законопроектом предлагается освободить от мобилизации педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования (мужчин в возрасте до 60 лет). Цель такого шага – сохранить педагогических специалистов.

Численность таких работников по всей Украине составляет 4 008 преподавателей.

Почему вносят изменения в правила мобилизации

Как объяснили авторы законопроекта, с начала полномасштабной войны значительное количество военнообязанных призывного возраста начали получать уровень образования, “который является равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня”.

Нардепы считают, что нынешние нормы законодательства позволяют “опосредованное избежание призыва на военную службу во время мобилизации”. И этим воспользовались военнообязанные.

Например, в 2022 году в учебные заведения зачислен на обучение 106 771 мужчина призывного возраста, которые начали получать уровень образования, равнозначный или ниже уже полученного.

В 2023 году по состоянию на 28 августа численность таких лиц составила 74 059 абитуриентов. Однако это не окончательная цифра, поскольку вступительная кампания продлится до 30 ноября.

Нардепы уточнили, что сегодня “наблюдается существенное увеличение численности абитуриентов по сравнению с прошлым 2022 годом”, в том числе по уровням: Квалифицированный рабочий – 16 848 (по сравнению с 2022 годом + 5 563 человека или + 49%), Профессиональный младший бакалавр – 13 618 (+1 549 или +13% по сравнению с прошлым годом), Бакалавр – 32 105 (+4 544 или +16%).

– Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирование учебных групп студентами разных возрастов, непоследовательность получения разных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые с оружием в руках защищают независимость, территориальную целостность Украины, — подчеркивается в пояснительной записке.

Накануне Федор Вениславский объяснял, что нардепы хотят перекрыть лазейки для избежания мобилизации через обучение в вузах. Речь идет об отмене отсрочки для тех, “кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет”.

Источник : Верховная Рада

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