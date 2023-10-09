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Юлия Соколова, редактор ленты

Служил в рядах ГПСУ на Закарпатье и сбежал в Москву: ГБР объявило подозрение агенту РФ

ДБР
Фото: ГБР

В Украине заочно объявили подозрение российскому агенту, который больше года служил в подразделении Госпогранслужбы на Закарпатье.

О деталях проинформировали в Государственном бюро расследований.

Что известно о российском агенте

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Злоумышленник является уроженцем временно оккупированного Луганска.

В июне 2022 года он прибыл на службу на Закарпатье из Лисичанска (Луганская область). В августе мужчину назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений ГПСУ.

В рядах пограничников на Закарпатье он служил больше года. По предварительным данным, доступа к государственной тайне у злоумышленника не было.

ДБР повідомило про підозру агенту РФ

Фото: ГБР

Мужчина оказался агентом спецслужб РФ. По данным следствия, недавно он незаконно пересек границу с Венгрией в составе группы уклонистов от мобилизации, а впоследствии поехал в Россию.

– Уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб РФ и сейчас находится в Москве, — отметили в ГБР.

Оккупанты заявили, что мужчина осуществлял подрывную деятельность против Украины. Они также обещают выложить большое интервью с ним.

Что грозит агенту Кремля

Поскольку злоумышленник сбежал из Украины, о подозрении ему сообщили заочно – по ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса (дезертирство, совершенное в условиях военного положения). По этой статье грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

Также готовится сообщение о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют контакты российского агента, и мог ли он передать тайные данные.

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Источник: ГБР
агенти Кремля, Война в Украине, ГБР, Державна зрада, Російська агресія
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