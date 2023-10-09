Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум

9 октября в Высшем антикоррупционном суде рассмотрели ходатайство о снятии с должности Сумского городского головы Александра Лысенко.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора САП и отстранил Лысенко от исполнения обязанностей до 9 декабря.

Заседание проходило в закрытом режиме.

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Напомним, что 9 октября САП подал ходатайство в Высший антикоррупционный суд относительно снятия с должности разоблаченного на взяточничестве мэра Сум Александра Лысенко.

3 октября САП и НАБУ сообщили о подозрении Сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры в получении взятки в особо крупном размере, а именно 2,13 млн грн.

4 октября суд избрал Лысенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Ему установили залог в размере 3 млн грн.

Через два дня стало известно, что мэра Сум освободили под залог.

Фото: Александра Лисенко

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