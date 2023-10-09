Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум
9 октября в Высшем антикоррупционном суде рассмотрели ходатайство о снятии с должности Сумского городского головы Александра Лысенко.
Судья удовлетворил ходатайство прокурора САП и отстранил Лысенко от исполнения обязанностей до 9 декабря.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, что 9 октября САП подал ходатайство в Высший антикоррупционный суд относительно снятия с должности разоблаченного на взяточничестве мэра Сум Александра Лысенко.
3 октября САП и НАБУ сообщили о подозрении Сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры в получении взятки в особо крупном размере, а именно 2,13 млн грн.
4 октября суд избрал Лысенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Ему установили залог в размере 3 млн грн.
Через два дня стало известно, что мэра Сум освободили под залог.
Фото: Александра Лисенко
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