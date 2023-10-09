Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум

Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум

9 октября в Высшем антикоррупционном суде рассмотрели ходатайство о снятии с должности Сумского городского головы Александра Лысенко.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора САП и отстранил Лысенко от исполнения обязанностей до 9 декабря.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Сейчас смотрят

Напомним, что 9 октября САП подал ходатайство в Высший антикоррупционный суд относительно снятия с должности разоблаченного на взяточничестве мэра Сум Александра Лысенко.

3 октября САП и НАБУ сообщили о подозрении Сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры в получении взятки в особо крупном размере, а именно 2,13 млн грн.

4 октября суд избрал Лысенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Ему установили залог в размере 3 млн грн.

Через два дня стало известно, что мэра Сум освободили под залог.

Фото: Александра Лисенко

Корупция, САП, Суд, Суми, Взятка, Хабарництво
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034 – ФИФА снова обвинили в коррупции
ЧС-2022 у Катарі
САП просит суд отстранить мэра Сум от должности
Олександр Лисенко
ВАСК закрыл дело Роттердам+ из-за истечения сроков расследования
ВАКС
Как подать заявление на развод онлайн: быстрый гайд
Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум
Мэра Сум освободили из-под стражи после внесения 3 млн грн залога
Олександр Лисенко

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Суд удовлетворил отстранение Лысенко с должности городского головы Сум
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь