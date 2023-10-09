Зеленский уволил командующего Сил ТрО Танцюру: кого назначили на эту должность
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Игоря Танцюру и назначил на эту должность Анатолия Баргилевича.
Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.
Соответствующие указы Зеленский подписал в понедельник, 9 октября.
– Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего Сил ТрО, – отмечается в указе №678/2023.
В то же время указом №679/2023 командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины президент назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича.
Напомним, 5 октября Кабинет министров принял распоряжение о назначении трех заместителей министра обороны: Ивана Гаврилюка, Станислава Гайдеру и Дмитрия Клименкова.
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