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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский уволил командующего Сил ТрО Танцюру: кого назначили на эту должность

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Игоря Танцюру и назначил на эту должность Анатолия Баргилевича.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Соответствующие указы Зеленский подписал в понедельник, 9 октября.

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– Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего Сил ТрО, – отмечается в указе №678/2023.

В то же время указом №679/2023 командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины президент назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Напомним, 5 октября Кабинет министров принял распоряжение о назначении трех заместителей министра обороны: Ивана Гаврилюка, Станислава Гайдеру и Дмитрия Клименкова.

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Владимир Зеленский, ВСУ, Украина
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