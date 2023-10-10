Землетрясение в Украине, отбитые атаки на Запорожском направлении, ситуация в Израиле: главные новости 9 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 9 октября 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Ситуация на фронте в Украине: успешно отбиты атаки РФ на Донецком и Запорожском направлениях

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, в течение суток на Марьинском направлении Силы обороны успешно отбили 15 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки, на Шахтерском — в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе Левадного. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Малой Токмачки и Роботино. На Херсонском направлении оккупанты атаковали Змиевку, Берислав, Приднепровское и Херсон.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, наносят оккупантам потери, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В частности, украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ. Под атаку ВСУ попали пункт управления, склад боеприпасов, два района сосредоточения личного состава, станцию РЭБ российской армии.

Землетрясение на Закарпатье и во Львовской области

В Ужгороде, Львове и других городах Закарпатской области произошло землетрясение, предварительно, до 4,5 баллов по шкале Рихтера, сообщили в ОВА.

Там отмечают, что толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку относительно возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов.

По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации.

Скандал в Черновицком ТЦК и СП

В Черновицком областном центре комплектования проводится служебная проверка, которая касается обнародованного в сети видео с избиением мужчины в помещении учреждения. В Черновицком областном ТЦК отметили, что событие произошло еще 31 июля 2022 года.

По факту избиения было открыто уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало.

Отстранение Лысенко с должности мэра Сум

В Высшем антикоррупционном суде рассмотрели ходатайство о снятии с должности Сумского городского главы Александра Лысенко.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора САП и отстранил Лысенко от исполнения обязанностей до 9 декабря.

Подозрение агенту РФ, который служил в подразделении ГПСУ на Закарпатье

В Украине заочно объявили подозрение российскому агенту, который более года служил в подразделении Госпогранслужбы на Закарпатье. По данным ГБР, злоумышленник является уроженцем Луганска. В июне 2022 года он прибыл на службу в Закарпатье из Лисичанска.

В августе мужчину назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений ГПСУ. В рядах пограничников на Закарпатье он служил более года. Предварительно, мужчина не имел доступа к государственной тайне.

Вскоре стало известно, что он был агентом спецслужб РФ. По информации следствия, недавно мужчина незаконно пересек границу с Венгрией в составе группы уклонистов от мобилизации, а затем уехал на территорию России.

Ситуация в Израиле: угрозы ХАМАС казнить заложников, приостановление финансирования Еврокомиссии, поиски украинцев

В Израиле украинские дипломаты вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время обстрелов.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что дипломатам удалось разыскать пятерых граждан Украины, которые считались пропавшими на юге Израиля.

После нападения террористов ХАМАСа на Израиль Европейская комиссия решила приостановить финансирование проектов развития на палестинских территориях, сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

По его словам, масштабы террора и жестокости против народа Израиля стали переломным моментом. Он обратил внимание, что Еврокомиссия пересматривает весь перечень проектов развития на общую сумму €691 млн. Уже немедленно остановлены выплаты по имеющимся проектам для Палестины.

Уже известно о жертвах, погибших в результате атаки боевиков ХАМАСа на Израиль. Среди них — бывший израильский футболист Лиор Асулин, который был на музыкальном фестивале Supernova. Он проходил неподалеку от границы с сектором Газа. Там он планировал отпраздновать 43-й день рождения.

Вскоре стало известно, что ХАМАС угрожает начать казни заложников в ответ на израильские удары по сектору Газа.

Российское Главное разведывательное управление уже передало боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и странах ЕС, утверждают в ГУР Минобороны.

Новая угроза: РФ заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке

Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник страданий ослабил мировое единство и добавил расколов. Это может помочь Москве уничтожить свободу в Европе, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства обратил внимание, что Украина знает, как этой угрозе противодействовать, готовит соответствующие шаги, защищает необходимость максимального единства мира.

По его мнению, каждому государству в мире сейчас необходимо выбрать, как оно будет защищать международное право.

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