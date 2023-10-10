К чему готовится РФ: Гуменюк объяснила уменьшение ракетных атак

Уменьшение использования ракет во время воздушных ударов по Украине может свидетельствовать о подготовке РФ к массированным атакам по энергообъектам, как прошлой осенью.

Такое мнение высказала спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— Вполне вероятно, что у врага есть необходимость накопления таких запасов ракет. Потому что хоть запасы были немалые, однако они их очень щедро использовали. А производство, хотя и существует, оно достаточно затруднено и замедлено, — подчеркнула она.

По ее мнению, оккупанты могут накапливать ракеты с конкретной целью, в частности “это связано с подготовкой к так называемому периоду блэкаутов, которые они анонсировали”.

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В то же время, как отметила Гуменюк, Украина также готовится, поэтому работает с партнерами для усиления сил и средств на южном направлении.

— Кроме того, есть понимание, что войскам РФ нужна дополнительная слаженность относительно таких атак. Необходимо проводить обучение пилотов, слаживание с морскими ракетоносителями. А в условиях сбивания “верхушки” Черноморского флота могут быть определенные сложности, — добавила она.

Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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