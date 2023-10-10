Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 10.10.2023 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 39 боевых столкновения.
Об этом утром 10 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 10.10.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.
Сейчас смотрят
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко