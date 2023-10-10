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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 10.10.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 39 боевых столкновения.

Об этом утром 10 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 10.10.2023

Карта бойових дій в Україні

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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