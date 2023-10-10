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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Конкуренция за оружие между Украиной и Израилем: чего ждать от событий на Ближнем Востоке

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Формат боевых действий на Ближнем Востоке еще непонятен, однако возможная конкурентность за дефицитные военные ресурсы между Украиной и Израилем может оказаться значительно выше, чем можно представить.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский в первых выводах относительно событий в Израиле расставил акценты в важном именно для Украины контексте.

— Слишком рано делать твердые выводы, повлияет ли новая война на Ближнем Востоке на реальные объемы поставок оружия и других военных материалов для Украины, поскольку пока неясен реальный формат боевых действий, в которые в ближайшее время может втянуться ЦАХАЛ, — отметил он.

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По его словам, речь идет не только о дефицитных 155-миллиметровых снарядах и еще более дефицитных в 203 мм, а также управляемых авиабомбах JDAM, которые использует ЦАХАЛ.

Киричевский указал на недостачу ракет к ПВО обороны Израиля — ЗРК Patriot и FIM-92 Stinger.

— Не говоря уже о том, что производство дополнительных ракет к Железному куполу будет происходить с очень широким привлечением американских подрядчиков, что явно не будет ускорять производство соответствующих систем ПВО для нас, — объяснил эксперт.

У Израиля есть свои танки, но это не значит, что им не нужны будут комплектующие к бронетраспортерам M113 и стволы к САУ M109, которых Украине также надо очень много, а когда конфликт становится затяжным, то, как отметил Киричевский, увеличивается и износ авиации.

— И здесь особенно специфическим становится тот факт, что ядро ВВС Израиля составляют именно F-16 — ориентировочно 200 единиц. И это при том, что и мы, мягко говоря, не новые самолеты этого типа получим, — подытожил он.

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