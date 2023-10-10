Ночная атака дронов и взрывы в Херсоне: главные события ночи 10 октября

До 01:00 ночи 10 октября россияне атаковали южные области Украины ударными беспилотниками.

Вражеские дроны двинулись из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей после 22:00.

После этого в Воздушных силах ВСУ еще трижды сообщали о вылете новых групп БпЛА.

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Утром 10 октября взрывы услышали люди в Херсоне.

Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в подборке Фактов ICTV.

Работа ПВО в Николаевской области

В 22:33 в Воздушных силах сообщили, что Шахеды направились в направлении Коблево.

Еще через пол часа там призывали не выходить из укрытий жителей Николаева, поскольку работает противовоздушная оборона.

Угроза ударных БпЛА для Днепропетровщины

За полчаса до полуночи беспилотники направились в Кривой Рог.

Взрывы в Одессе

В 23:28 несколько групп Шахедов полетели в Одессу, Южное, Коблевое и Затоку.

А уже через 10 минут звуки взрывов услышали люди в Одессе.

Взрывы в Херсоне

Ориентировочно в 06:48 10 октября взрывы без объявления воздушной тревоги прогремели в Херсоне.

Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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