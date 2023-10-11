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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Новые удары по Израилю и усиление ПВО Украины от Германии: главные новости 10 октября

Новые удары по Израилю и усиление ПВО Украины от Германии: главные новости 10 октября
Фото: Факти ICTV

Дайджест новостей в Украине и мире за 10 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

● Между Эстонией и Финляндией был поврежден газопровод Balticconnector.

По предварительной оценке, “повреждение не могло произойти в результате нормального использования или колебаний давления. Вполне вероятно, что повреждение является результатом внешней деятельности. Финские власти начали расследование”, сказал премьер-министр Финляндии.

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Вместе с тем, ряд финских СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что среди подозреваемых сторон, которые могут быть причастны к повреждению газопровода, фигурирует Россия.

● Министерство обороны Германии объявило, что готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму около €1 млрд. В так называемый зимний пакет помощи войдут ЗРК Patriot, IRIS-T, а также три зенитные самоходные установки Gepard.

Это, по мнению Берлина, должно помочь Украине в борьбе с массированными атаками РФ на объекты энергетической инфраструктуры.

Отдельно в Минобороны ФРГ объявили, что до конца года Германией будут подготовлены около 10 тыс. военнослужащих ВСУ.

Об усилении противовоздушной обороны объявил и президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с коллегой из Румынии Клаусом Йоханнисом. По словам Зеленского, было принято “чрезвычайно важное решение” о подготовке украинских пилотов на F-16, а также Украина получит хорошие новости по артиллерии и ПВО.

Украинский лидер добавил, что в Румынии хорошо знают, какую ужасную угрозу для жизни несут российские ракеты и ударные дроны, в частности иранские беспилотники, которыми РФ атакует Одесскую область и населенные пункты вблизи румынской границы.

● В Харьковской области идентифицировали тела уже 53 человек, погибших в результате ракетного удара по селу Гроза.

Таким образом, как сообщил заместитель главы ГУ Нацполиции Харьковщины, количество погибших возросло и в будущем может только увеличиться, поскольку еще есть неидентифицированные части тела и пять заявлений о без вести пропавших.

● Тем временем война между Палестиной и Израилем не утихает. Так, боевики ХАМАС сообщили, что нанесли новый массированный ракетный удар по Израилю, когда же в Иерусалиме объявили, что Израиль переходит в полное наступление, а территория сектора Газа никогда не вернется к тому, какой была раньше.

Вместе с тем, общее количество жертв обострения войны только на территории Израиля составляло более 1 тыс. человек, заявила израильская сторона.

В частности, в украинском МИД заявили, что в Израиле нашли еще семерых пропавших украинцев, а также проверяется гибель трех.

● В Центре национального сопротивления, ссылаясь на данные белорусского подполья, заявили, что между российскими и белорусскими спецслужбами существует договоренность о теракте на нефтебазе в Беларуси, чтобы в будущем обвинить в этом Украину.

Речь идет о нефтебазе Брестоблнефтепродукт вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области. Эта нефтебаза находится всего в 2 км от границы с Польшей.

По данным местных партизан, речь идет о сбросе взрывчатки с БпЛА. Они говорят, что вагнеровцы проводили аэроразведку вероятных объектов для провокации в августе этого года.

Война в Украине, Украина
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